Alaplı'da Pat Pat Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Yeri

Kaza, Alaplı’ya bağlı Kaymas Köyü ile Yeniköy arasındaki yol ayrımında meydana geldi. Pat pattaki sürücü R.C. ile yolcu Y.C.U., henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan atlayarak yol kenarına düştü.

Yaralıların Durumu

Kazada sürücü R.C. hafif şekilde yaralanırken, yolcu Y.C.U. olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN PAT PAT KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.