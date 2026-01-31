Alaşehir'de Adliye Sarayı İhalesi 2 Şubat 2026'da; Polis Merkezi 2026 Yatırım Programında

Manisa'nın Alaşehir ilçesine yönelik yatırımlar hız kesmeden sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamu yatırımları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yatırım programına alınan Adliye Sarayı projesinin ihalesi 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adliye binası, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki, eski otogar alanı olarak bilinen yaklaşık 10 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilecek. Proje, bodrum katla birlikte 6 katlı olarak planlandı ve 550 günde tamamlanması öngörülüyor.

Ayrıca, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü için planlanan Polis Merkezi Karakolu binası da 2026 yılı yatırım programına alındı. Polis merkezi, Barış Mahallesi çevre yolu üzerinde, Bölge Trafik Müdürlüğü binası yanında bulunan 10 bin metrekarelik alan içinde, 600 metrekare arsa üzerine inşa edilecek.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedayi Kozan yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"2 Şubat 2026’da ihalesi yapılacak modern Adliye Sarayımız 550 günde tamamlanacak. Yeni Polis Merkezi Karakolu binamızın da yatırım programına alınması bizleri ayrıca mutlu etti. Başta bölge milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yatırımlarımız devam edecek"

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ise ilçenin ihtiyaç duyduğu Adliye Sarayı'nın yapılacak olmasının ve Polis Merkezi Karakolu'nun yatırım programına alınmasının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer, projelerin ilçenin adli ve güvenlik altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguluyor.

ALAŞEHİR’DE ADLİYE SARAYI İHALESİ 2 ŞUBAT’TA YAPILACAK, POLİS MERKEZİ KARAKOLU İSE 2026 YATIRIM PROGRAMINA ALINDI.