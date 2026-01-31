Alaşehir'de Adliye Sarayı İhalesi 2 Şubat 2026'da; Polis Merkezi 2026 Yatırım Programında

Alaşehir'de Adliye Sarayı ihalesi 2 Şubat 2026'da yapılacak; Polis Merkezi Karakolu 2026 yatırım programına alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:57
Alaşehir'de Adliye Sarayı İhalesi 2 Şubat 2026'da; Polis Merkezi 2026 Yatırım Programında

Alaşehir'de Adliye Sarayı İhalesi 2 Şubat 2026'da; Polis Merkezi 2026 Yatırım Programında

Manisa'nın Alaşehir ilçesine yönelik yatırımlar hız kesmeden sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamu yatırımları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yatırım programına alınan Adliye Sarayı projesinin ihalesi 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adliye binası, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki, eski otogar alanı olarak bilinen yaklaşık 10 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilecek. Proje, bodrum katla birlikte 6 katlı olarak planlandı ve 550 günde tamamlanması öngörülüyor.

Ayrıca, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü için planlanan Polis Merkezi Karakolu binası da 2026 yılı yatırım programına alındı. Polis merkezi, Barış Mahallesi çevre yolu üzerinde, Bölge Trafik Müdürlüğü binası yanında bulunan 10 bin metrekarelik alan içinde, 600 metrekare arsa üzerine inşa edilecek.

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedayi Kozan yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"2 Şubat 2026’da ihalesi yapılacak modern Adliye Sarayımız 550 günde tamamlanacak. Yeni Polis Merkezi Karakolu binamızın da yatırım programına alınması bizleri ayrıca mutlu etti. Başta bölge milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yatırımlarımız devam edecek"

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ise ilçenin ihtiyaç duyduğu Adliye Sarayı'nın yapılacak olmasının ve Polis Merkezi Karakolu'nun yatırım programına alınmasının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer, projelerin ilçenin adli ve güvenlik altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguluyor.

ALAŞEHİR’DE ADLİYE SARAYI İHALESİ 2 ŞUBAT’TA YAPILACAK, POLİS MERKEZİ KARAKOLU İSE 2026 YATIRIM...

ALAŞEHİR’DE ADLİYE SARAYI İHALESİ 2 ŞUBAT’TA YAPILACAK, POLİS MERKEZİ KARAKOLU İSE 2026 YATIRIM PROGRAMINA ALINDI.

ALAŞEHİR’DE ADLİYE SARAYI İHALESİ 2 ŞUBAT’TA YAPILACAK, POLİS MERKEZİ KARAKOLU İSE 2026 YATIRIM...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Depremi: Montunu Saklayan Beliz, Emekli Albay Raşit Çelik ile Gözyaşlarıyla Görüştü
2
Kula Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Servisi 14 Bin Seansa Ulaştı
3
Su Tüketimiyle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar: Uzman Uyarısı
4
Alaşehir'de Adliye Sarayı İhalesi 2 Şubat 2026'da; Polis Merkezi 2026 Yatırım Programında
5
Erciyes Diş Hastanesi Ek Binasına 4 Binden Fazla Kitaplı Okuma Salonu
6
Türkiye’nin İlk İlçe Bazlı 112 Komuta Merkezi Esenyurt’ta Kuruluyor
7
Erenbağı Mahallesi'nde Sorunlar Yerinde Tespit Edildi — Kula İncelemesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları