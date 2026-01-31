Aydın Büyükşehir'den Efeler'de Yarıyıl Karne Şenliği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından çocuklara yarıyıl tatiline özel karne hediyesi olarak hayata geçirilen Yarıyıl Karne Şenliği, Aydın Tekstil Park içerisinde yer alan Fuar Aydın'da çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Renkli etkinlikler ve neşeli anlar

Şenlik alanında gün boyu süren programlarda minikler yarıyıl tatilinin keyfini doyasıya yaşadı. 1 Şubat Pazar gününe kadar devam eden etkinliklerde sirk ve bubble şovları, mini disko, sosis balon atölyesi, yüz boyama, şişme oyun alanları ile birlikte tahta bacak, jonglör, palyaço, akrobat ve sahne gösterileri çocuklarla buluştu.

Etkinlik alanında çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da yapıldı; aileler etkinliklere çocuklarıyla birlikte katılarak şenlikten memnuniyetlerini dile getirdi ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Katılım ve saatler

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Karne Şenliği, Aydın Tekstil Park Fuar Aydın'da 12.00 - 21.00 saatleri arasında 1 Şubat Pazar gününe kadar çocuklarla buluşmaya devam edecek.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ÇOCUKLARA YARIYIL TATİLİNE ÖZEL KARNE HEDİYESİ OLARAK HAYATA GEÇİRDİĞİ YARIYIL KARNE ŞENLİĞİ, AYDIN TEKSTİL PARK İÇERİSİNDE YER ALAN FUAR AYDIN’DA ÇOCUKLAR VE AİLELERİYLE BİR KEZ DAHA BULUŞTU.