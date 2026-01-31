TESK Başkanı Palandöken: Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Yapılandırması Piyasaları Canlandıracak

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılmasının piyasalara canlılık ve ekonomik ivme kazandıracağını söyledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:45
Palandöken, düzenlemenin esnafa kolaylık ve ekonomiye ivme sağlayacağını vurguladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin piyasalara olumlu yansıyacağını bildirdi.

Palandöken, ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerine 48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkanı tanınmasının piyasalara yeniden canlılık getireceğini ve ekonomiye ivme kazandıracağını kaydetti.

TESK Başkanı, söz konusu düzenlemenin hem tüketici talebini canlandıracağını hem de esnafın işlerini kolaylaştıracağını belirterek, 'En kısa sürede diğer kredi ve borçlara yapılacak yeni bir yapılandırma hem esnafımızın işlerini kolaylaştıracak, hem de devlet alacaklarını en kısa sürede tahsil edecektir' ifadelerini kullandı.

48 ay vade ve 30 günden fazla gecikme şartlarının öne çıktığı düzenlemenin, ekonomik hareketliliğe ve alım gücüne katkı sağlaması bekleniyor.

