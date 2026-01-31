Hakan Fidan: Eylem Kadar Bilgi ve Tecrübe Aktarımı Önemli — TÜGVA İhtisas Akademi 2026

Lansman ve program detayları

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği İhtisas Akademi 2026 Lansman Programı, Eyüpsultan'daki TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, gençlere ve üniversite öğrencilerine verilecek 8 haftalık eğitimi tanıtmayı amaçlıyor. Lansmana, konuşmacı olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Bakan Fidan'ın değerlendirmesi

Programda konuşan Bakan Fidan, TÜGVA'nın çalışmalarını övdü ve sivil toplumun gençleri örgütleyerek toplumsal fayda üretme kapasitesini vurguladı. Fidan, "Sizlerin bu yaşlarda aktivizmin içinde olmanız, bir sorumluluk içerisinde olmanız, bir dava sahibi olmanız, toplum adına bir konuyu dert edinmeniz, bireyselliğin ötesine geçmeniz çok kıymetli, ama çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Bakanın sözleri arasında özellikle şu vurgular öne çıktı: "Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var. TÜGVA’nın geliştirdiği programlarla bunları aynı kulvarda götürmesi önemli bir husus."

Gençlere mesaj ve çağrı

Fidan, TÜGVA gibi kuruluşların ülke çapında örgütlenmesinin önemine dikkat çekti: "Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın, sivil toplum yapılanmalarını daha da güçlü hale getirsin." Gençlerin sosyal projelerde yer almasının, bedensel veya maddi çıkar gözetmeksizin toplumsal fayda üretmesinin kıymetini vurguladı.

Milli Eğitim'in hedefleriyle uyumlu olarak toplumun bireylerinin menfaat beklemeden iyilik ve fayda üretmesinin önemine değinen Fidan, gençleri bencillikten uzak durmaya ve fedakârlıkla başkaları için katkı sunmaya çağırdı. Genç yaşta edinilen arkadaşlıklar ve deneyimlerin yaşam boyu sürecek etki bırakacağını belirtti: "Belki bir daha hiçbir zaman için bu şevki, bu huzuru, bu heyecanı bulamayacaksınız ama bu sizin için itici bir motor görevi yapmaya devam edecek."

Programın hedefi ve kapanış

Bakan Fidan, İhtisas Programı'nın eylem ile bilgiyi ve tecrübeyi bir araya getiren modüller üretmesini değerli bulduğunu söyledi ve katılacak gençlere ile eğitmenlere başarı dileklerini iletti: "Ben şimdiden burada eğitim alacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Katkı verecek olan hocalarımıza, uzmanlarımıza da ayrı ayrı şimdiden teşekkür ediyorum."

Programın devamı basına kapalı yapıldı; Bakan Hakan Fidan, gençlerin sorularını yanıtladı.

