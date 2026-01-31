Hakan Fidan: Eylem Kadar Bilgi ve Tecrübe Aktarımı Önemli — TÜGVA İhtisas Akademi 2026

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TÜGVA İhtisas Akademi 2026 lansmanında gençlere seslendi: "Eylem kadar bilgi, öğrenme ve tecrübe aktarımı da şart."

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:45
Hakan Fidan: Eylem Kadar Bilgi ve Tecrübe Aktarımı Önemli — TÜGVA İhtisas Akademi 2026

Hakan Fidan: Eylem Kadar Bilgi ve Tecrübe Aktarımı Önemli — TÜGVA İhtisas Akademi 2026

Lansman ve program detayları

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği İhtisas Akademi 2026 Lansman Programı, Eyüpsultan'daki TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, gençlere ve üniversite öğrencilerine verilecek 8 haftalık eğitimi tanıtmayı amaçlıyor. Lansmana, konuşmacı olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Bakan Fidan'ın değerlendirmesi

Programda konuşan Bakan Fidan, TÜGVA'nın çalışmalarını övdü ve sivil toplumun gençleri örgütleyerek toplumsal fayda üretme kapasitesini vurguladı. Fidan, "Sizlerin bu yaşlarda aktivizmin içinde olmanız, bir sorumluluk içerisinde olmanız, bir dava sahibi olmanız, toplum adına bir konuyu dert edinmeniz, bireyselliğin ötesine geçmeniz çok kıymetli, ama çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Bakanın sözleri arasında özellikle şu vurgular öne çıktı: "Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var. TÜGVA’nın geliştirdiği programlarla bunları aynı kulvarda götürmesi önemli bir husus."

Gençlere mesaj ve çağrı

Fidan, TÜGVA gibi kuruluşların ülke çapında örgütlenmesinin önemine dikkat çekti: "Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın, sivil toplum yapılanmalarını daha da güçlü hale getirsin." Gençlerin sosyal projelerde yer almasının, bedensel veya maddi çıkar gözetmeksizin toplumsal fayda üretmesinin kıymetini vurguladı.

Milli Eğitim'in hedefleriyle uyumlu olarak toplumun bireylerinin menfaat beklemeden iyilik ve fayda üretmesinin önemine değinen Fidan, gençleri bencillikten uzak durmaya ve fedakârlıkla başkaları için katkı sunmaya çağırdı. Genç yaşta edinilen arkadaşlıklar ve deneyimlerin yaşam boyu sürecek etki bırakacağını belirtti: "Belki bir daha hiçbir zaman için bu şevki, bu huzuru, bu heyecanı bulamayacaksınız ama bu sizin için itici bir motor görevi yapmaya devam edecek."

Programın hedefi ve kapanış

Bakan Fidan, İhtisas Programı'nın eylem ile bilgiyi ve tecrübeyi bir araya getiren modüller üretmesini değerli bulduğunu söyledi ve katılacak gençlere ile eğitmenlere başarı dileklerini iletti: "Ben şimdiden burada eğitim alacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Katkı verecek olan hocalarımıza, uzmanlarımıza da ayrı ayrı şimdiden teşekkür ediyorum."

Programın devamı basına kapalı yapıldı; Bakan Hakan Fidan, gençlerin sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI’NIN (TÜGVA) DÜZENLEDİĞİ İHTİSAS AKADEMİ 2026 LANSMAN PROGRAMINA KONUŞMACI...

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI’NIN (TÜGVA) DÜZENLEDİĞİ İHTİSAS AKADEMİ 2026 LANSMAN PROGRAMINA KONUŞMACI OLARAK KATILAN DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, "SİZLERİN BU YAŞLARDA AKTİVİZMİN İÇİNDE OLMANIZ, BİR SORUMLULUK İÇERİSİNDE OLMANIZ, BİR DAVA SAHİBİ OLMANIZ, TOPLUM ADINA BİR KONUYU DERT EDİNMENİZ, BİREYSELLİĞİN ÖTESİNE GEÇMENİZ ÇOK KIYMETLİ, AMA ÇOK KIYMETLİ" DEDİ. BAKAN FİDAN, "EYLEME İHTİYACIMIZ OLDUĞU KADAR BİLGİYE, ÖĞRENMEYE, TECRÜBE AKTARIMINA DA İHTİYACIMIZ VAR. TÜGVA'NIN GELİŞTİRDİĞİ PROGRAMLARLA BUNLARI AYNI KULVARDA GÖTÜRMESİ ÖNEMLİ BİR HUSUS" İFADELERİNİ KULLANDI.

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI’NIN (TÜGVA) DÜZENLEDİĞİ İHTİSAS AKADEMİ 2026 LANSMAN PROGRAMINA KONUŞMACI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İptal Edilen Nergis Festivali: Bayındır Belediyesi Nergisleri Hastanede Dağıttı
2
Aydın Büyükşehir'den Efeler'de Yarıyıl Karne Şenliği
3
TESK Başkanı Palandöken: Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Yapılandırması Piyasaları Canlandıracak
4
Samsun'da Whipple Ameliyatıyla İki Kanser Odağı Başarıyla Çıkarıldı
5
Hakan Fidan: Eylem Kadar Bilgi ve Tecrübe Aktarımı Önemli — TÜGVA İhtisas Akademi 2026
6
Nevşehir'de TOKİ 2 bin 368 Konut İçin Kura Çekildi
7
Çerçioğlu Efeler'de Yatırımları İnceledi: Stadyum, Huzurevi ve Spor Salonu Hızla İlerliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları