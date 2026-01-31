İptal Edilen Nergis Festivali: Bayındır Belediyesi Nergisleri Hastanede Dağıttı

Bayındır Belediyesi, iptal edilen nergis festivalinde hazırlanan çiçekleri Bayındır Devlet Hastanesi'ndeki hastalar ve sağlık çalışanlarına takdim etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:12
İptal Olan Nergis Festivali Çiçekleri Hastanede Umut Oldu

Bayındır Belediyesi, hazırlanan nergisleri Bayındır Devlet Hastanesi'nde dağıttı

Bayındır Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi programı yapılamayan nergis festivalinde hazırlanan çiçekleri değerlendirdi. Festival için özenle hazırlanan nergisler, Bayındır Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastalara ve sağlık çalışanlarına takdim edildi.

İptal sonrası çiçeklerin ziyan olmasını istemeyen belediye ekipleri, bu anlamlı jestle hem hastalara moral vermeyi hem de gece gündüz görev yapan sağlık emekçilerine destek olmayı hedefledi. Hazırlık emeklerinin değerini korumayı amaçlayan girişim, yerel dayanışma örneği olarak öne çıktı.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Olumsuz hava şartları sebebiyle resmi programını yapamadığımız festivalimiz için büyük bir emekle hazırlanan nergislerimizin ziyan olmasını istemedik. Bu güzel çiçekleri, Bayındır Devlet Hastanesi’nde tedavi gören kıymetli hemşehrilerimize ve özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza takdim ettik. Amacımız; günlerdir festivalimize hazırlanan vatandaşlarımıza destek olmak, hastalarımıza bir nebze moral olmak, gece gündüz demeden görev yapan sağlık emekçilerimize ise teşekkürlerimizi küçük ama anlamlı bir jestle ifade etmekti. Bayındır’da dayanışmayı ve paylaşmayı her şartta sürdürmeye devam edeceğiz."

Ziyaretten memnuniyet duyan hastalar ve sağlık çalışanları, yapılan bu duyarlı davranış için Bayındır Belediyesi'ne teşekkür etti. Yerel yönetimin bu tür insani hamleleri şehirde birlik ve moralin güçlenmesine katkı sağladı.

