Çerçioğlu Efeler'de Yatırımları İnceledi: Stadyum, Huzurevi ve Spor Salonu Hızla İlerliyor

Başkan Özlem Çerçioğlu, AK Parti heyetiyle Efeler'deki Adnan Menderes Stadyumu, Aydın Huzurevi ve Kapalı Spor Salonu şantiyelerini inceledi; projelerin kısa sürede tamamlanacağı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:44
Başkan Çerçioğlu Efeler'de Yatırımları İnceledi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti heyetiyle birlikte Efeler ilçesinde yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında kentte spor, sosyal yaşam ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin şantiyeleri gezildi.

İnceleme programı ve ziyaret edilen projeler

Ziyaret edilen projeler arasında Adnan Menderes Stadyumu, Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kapalı Spor Salonu şantiyeleri yer aldı. Yetkililerden projelerin son durumu ve planlanan takvime ilişkin detaylı bilgiler alındı.

Çalışmaların hızla sürdüğü ve kısa süre içinde tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, bu yatırımların Efeler ilçesinin sosyal, sportif ve kültürel altyapısına önemli katkılar sunacağı vurgulandı.

Çerçioğlu'nun açıklaması

"Kentimiz için çalışmayı, hemşehrilerimizi yatırımlarımız ile buluşturmayı sürdürüyoruz. Aydın, hizmetlerimiz ile büyüyor. Kısa zaman içerisinde tamamlanarak kentimize değer katacak bu önemli projeler ile spordan sosyal yaşama hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın her alanda gelişimi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ziyarette kimler yer aldı

Ziyaretlere; AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek ve partililer eşlik etti.

