Samsun'da Whipple Ameliyatıyla İki Kanser Odağı Başarıyla Çıkarıldı

Samsun'da Whipple Ameliyatı ile İki Kanser Odağı Başarıyla Çıkarıldı

Zorlu tedavi süreci Medicana International Samsun Hastanesi'nde tamamlandı

Gürcistan'dan gelen 65 yaşındaki hasta, pankreas ve sağ böbreğinde tespit edilen kanser kitleleri nedeniyle Medicana International Samsun Hastanesi'nde tedavi edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel tarafından gerçekleştirilen Whipple ameliyatı ile pankreas başındaki kitle çıkarıldı; aynı seansta Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çınar tarafından sağ böbrek alınarak ikinci kanser odağına müdahale edildi.

Hasta Mamuka Kavjarazade, hastaneye yılın başında başvurduğunu, Batum'da da başvuruda bulunduğunu ancak güvenebileceği bir merkez aradığını, Medicana International Samsun Hastanesi'ndeki yaklaşımın kendisine moral verdiğini ifade etti.

Doç. Dr. Kerim Güzel, hastanın Gürcistan'da sarılık ve kilo kaybı şikayetleriyle başvurduğunu, yapılan tetkiklerde safra kanalında tıkanıklık görüldüğünü ve bunun pankreas başındaki kanser kaynaklı bir kitleden kaynaklandığını; ayrıca sağ böbrekte ayrı bir malign kitle tespit ettiklerini aktardı.

Güzel, hastaya hem pankreas hem de böbrek kitlesi için cerrahi tedavi uyguladıklarını belirterek, "Her iki kanser odağına aynı seansta müdahale ettik" dedi ve işlemin genel cerrahinin en zor ameliyatları arasında yer aldığını vurguladı. Sürecin, hastane bünyesindeki multidisipliner yaklaşımla başarılı şekilde tamamlandığını sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Güzel, hastanenin onkoloji merkeziyle hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda hastaya hizmet verdiğini ve her türlü cerrahi ile onkolojik tedavinin uygulanabildiği donanıma sahip olduklarını belirtti.

