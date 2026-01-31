Samsun'da Whipple Ameliyatıyla İki Kanser Odağı Başarıyla Çıkarıldı

Gürcistan'dan gelen 65 yaşındaki hasta, Medicana Samsun'da yapılan Whipple ve böbrek cerrahisiyle sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:54
Samsun'da Whipple Ameliyatıyla İki Kanser Odağı Başarıyla Çıkarıldı

Samsun'da Whipple Ameliyatı ile İki Kanser Odağı Başarıyla Çıkarıldı

Zorlu tedavi süreci Medicana International Samsun Hastanesi'nde tamamlandı

Gürcistan'dan gelen 65 yaşındaki hasta, pankreas ve sağ böbreğinde tespit edilen kanser kitleleri nedeniyle Medicana International Samsun Hastanesi'nde tedavi edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel tarafından gerçekleştirilen Whipple ameliyatı ile pankreas başındaki kitle çıkarıldı; aynı seansta Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çınar tarafından sağ böbrek alınarak ikinci kanser odağına müdahale edildi.

Hasta Mamuka Kavjarazade, hastaneye yılın başında başvurduğunu, Batum'da da başvuruda bulunduğunu ancak güvenebileceği bir merkez aradığını, Medicana International Samsun Hastanesi'ndeki yaklaşımın kendisine moral verdiğini ifade etti.

Doç. Dr. Kerim Güzel, hastanın Gürcistan'da sarılık ve kilo kaybı şikayetleriyle başvurduğunu, yapılan tetkiklerde safra kanalında tıkanıklık görüldüğünü ve bunun pankreas başındaki kanser kaynaklı bir kitleden kaynaklandığını; ayrıca sağ böbrekte ayrı bir malign kitle tespit ettiklerini aktardı.

Güzel, hastaya hem pankreas hem de böbrek kitlesi için cerrahi tedavi uyguladıklarını belirterek, "Her iki kanser odağına aynı seansta müdahale ettik" dedi ve işlemin genel cerrahinin en zor ameliyatları arasında yer aldığını vurguladı. Sürecin, hastane bünyesindeki multidisipliner yaklaşımla başarılı şekilde tamamlandığını sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Güzel, hastanenin onkoloji merkeziyle hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda hastaya hizmet verdiğini ve her türlü cerrahi ile onkolojik tedavinin uygulanabildiği donanıma sahip olduklarını belirtti.

GÜRCİSTAN’DAN SAMSUN’A TEDAVİ İÇİN GELEN 65 YAŞINDAKİ HASTA, PANKREAS VE SAĞ BÖBREĞİNDE TESPİT...

GÜRCİSTAN’DAN SAMSUN’A TEDAVİ İÇİN GELEN 65 YAŞINDAKİ HASTA, PANKREAS VE SAĞ BÖBREĞİNDE TESPİT EDİLEN KANSER KİTLELERİ NEDENİYLE YAPILAN ZORLU CERRAHİ MÜDAHALELERİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞTU.

GÜRCİSTAN’DAN SAMSUN’A TEDAVİ İÇİN GELEN 65 YAŞINDAKİ HASTA, PANKREAS VE SAĞ BÖBREĞİNDE TESPİT...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İptal Edilen Nergis Festivali: Bayındır Belediyesi Nergisleri Hastanede Dağıttı
2
Aydın Büyükşehir'den Efeler'de Yarıyıl Karne Şenliği
3
TESK Başkanı Palandöken: Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Yapılandırması Piyasaları Canlandıracak
4
Samsun'da Whipple Ameliyatıyla İki Kanser Odağı Başarıyla Çıkarıldı
5
Hakan Fidan: Eylem Kadar Bilgi ve Tecrübe Aktarımı Önemli — TÜGVA İhtisas Akademi 2026
6
Nevşehir'de TOKİ 2 bin 368 Konut İçin Kura Çekildi
7
Çerçioğlu Efeler'de Yatırımları İnceledi: Stadyum, Huzurevi ve Spor Salonu Hızla İlerliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları