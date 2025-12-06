Alaşehir Narlıdere’de 15 Yıllık İçme Suyu Sorunu MASKİ ile Çözüldü

MASKİ Narlıdere’de uzun süren içme suyu krizini çözdü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesi Narlıdere Mahallesi’nde yıllardır devam eden içme suyu sıkıntısını sona erdirdi. Mahalleye yeni sondaj kuyusu, pompa ve 2 kilometrelik terfi hattı kurularak, tamamen yenilenen yeni içme suyu hattı hizmete alındı. Yapılan çalışmalarla vatandaşlar sağlıklı ve kesintisiz suya erişim sağladı.

Altyapı yenileme çalışmaları ve kapsamı

MASKİ, il genelinde altyapıyı modernize etmeye yönelik yatırımlarını sürdürürken, Narlıdere Mahallesi’ndeki projenin detayları da tamamlandı. Kurum yetkilileri, hem mevcut sorunların çözüldüğünü hem de Manisa’nın gelecekteki su ihtiyacına yönelik güvence oluşturulduğunu belirtti.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Samet Subaşı çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "MASKİ olarak açtığımız yeni içme suyu sondajının 2 kilometrelik terfi hattının döşemesini tamamladık. Şebeke hattı yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza temiz ve sağlıklı içme suyu sağladık".

Mahalle sakinlerinin rahatlaması ve teşekkürler

Projenin mahalledeki uzun soluklu sorunu çözdüğünü vurgulayan Narlıdere Mahalle Muhtarı Murat Yılmaz, "Mahallemizde MASKİ tarafından yeni sondaj, pompa ve terfi hattı yapıldı. Borulardaki aşırı kireçlenme nedeniyle depomuz dolu olsa bile suyu evlere aktaramıyorduk. Eskidiği için borular patlıyor, her gün ekip çağırmak zorunda kalıyorduk. Sürekli kazı oluyor, yollar bozuluyordu. Yaklaşık 15 yıldır bu sorunu yaşıyorduk, Allah’a şükür çözüldü. Yeni hat çok sağlıklı çalışıyor. Ekipler güzel işçilik yaptı. Merhum başkanımız Ferdi Zeyreke ve mevcut başkanımız Besim Dutlulua mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan memnuniyetlerini ifade ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine teşekkür etti. Vatandaşlardan Sultan Çelik şunları söyledi: "Sularımız akmıyordu. Köyümüze asla hizmet yoktu. Şimdi su hatlarımız yenilendi. Artık maşallah sularımız çok güzel akıyor. Basınç çoğaldı. Makinelerimiz cayır cayır çalışıyor. Daha önce su az aktığından dolayı makinelerimiz çalışmıyordu. Çalışmaktan geliyorduk sularımız olmuyordu. Hep su sıkıntısı çekiyorduk. Geceden geceye çamaşır yıkıyorduk. Allah’a şükür şimdi rahatız. Başkanımıza teşekkür ederim. Sağ olsun var olsun. Çok memnunuz, Allah razı olsun. Bir kere değil bin kere".

Bir diğer mahalle sakini Zeycan Fırtına ise, "Sularımız akmıyordu, çamaşır makinelerimize su gelmiyordu. Şimdi her şey çok güzel oldu. Besim Başkanımıza teşekkür ederiz, hizmetlerin devamını isteriz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Sonuç olarak, MASKİ’nin Narlıdere’de gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla mahalle sakinleri uzun yıllardır devam eden içme suyu sorunundan kurtuldu; yeni hat ve terfi sistemi ile bölgeye güvenli ve düzenli su arzı sağlanmış oldu.

