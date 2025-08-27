Alaska'daki F-35 Kazası: Pilot, Düşmeden Önce Lockheed Martin Mühendisleriyle 50 Dakika Görüştü

Alaska'daki F-35A kazasında pilot, düşmeden önce 50 dakika mühendislerle görüştü

Kaza raporu iniş takımlarındaki buzlanmayı işaret ediyor

Pasifik Hava Kuvvetleri tarafından paylaşılan kaza raporuna göre, 28 Ocak'ta Alaska'nın Eielson Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarında düşen F-35A Lightning II uçağının pilotu, paraşütle atlamadan önce üretici firma Lockheed Martin mühendisleriyle havada yaklaşık 50 dakika süren bir konferans görüşmesi yaptı.

Raporda, kazanın sebebi olarak uçağın iniş takımlarında, suyla kirlenmiş hidrolik sıvı nedeniyle oluşan buzlanma gösterildi. Bu buzlanmanın, burun ve ana iniş takımlarındaki hidrolik hatlarda birikerek iniş takımlarının düzgün açılmasını engellediği belirtildi.

Ayrıca raporda, iniş takımlarına yapışan buz kütlesi nedeniyle uçağın sensörlerinin uçağın yerde olduğunu gösterdiği ve bilgisayar sistemlerinin bunun sonucunda "otomatik yer operasyon moduna" geçtiği bilgilerinin yer aldığı ifade edildi.

Kazayla ilgili görüntülerde pilotun uçağı terk ederek paraşütle yere indiği ve olayın ardından uçağın, maliyeti 200 milyon doları bulan platformun yere çarpıp büyük bir alev topu gibi patladığı görüldü. Pilotun kazayı hafif yaralarla atlattığı bildirildi.

Raporda ayrıca, F-35 programına ait uçakların 2018'den bu yana 10'dan fazla kazaya karıştığı; en son benzer bir kazanın 31 Temmuz'da ABD'nin California eyaletindeki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında meydana geldiği kaydedildi.