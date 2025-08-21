DOLAR
ALBA, ABD'nin Venezuela Yakınlarına 3 Savaş Gemisi Göndermesini Kınadı

ALBA, ABD'nin Venezuela yakınlarına 3 savaş gemisi gönderme kararını 'uluslararası hukuk ihlali' olarak kınadı; liderler bölgesel birlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 08:47
Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak (ALBA), ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi göndermeye karar vermesini kınadı ve girişimin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Zirve ve Ortak Bildiri

Venezuela ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleştirilen ALBA 13. Olağanüstü Zirvesi ortak bir bildiriyle tamamlandı. Bildiride, ABD'nin uygulamasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ifade edilerek, "Bu girişim, uluslararası hukukun açık bir ihlali anlamına geliyor. Bu sebeple, bölgenin toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını ihlal eden her türlü tehdit veya askeri eylemin derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz." denildi.

Liderlerin Tepkileri

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, açılış konuşmasında Latin Amerika, Karayipler, ABD, Afrika ve toplumsal hareketlere seslenerek Venezuela halkının egemenlik, barış, kendi kaderini tayin, gelecek ve kalkınma haklarını savunmaya çağırdı. Maduro, isim vermeden ABD'yi eleştirerek, "Latin Amerika’yı kendi arka bahçeleri gibi görüyorlar. Çılgınca tehditlerde bulunuyorlar. Halkların bayraklarını indirmesi, topraklarını ve vatanlarını teslim etmesi için yalnızca kendi sözlerinin yeterli olduğunu düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise ABD’nin Karayip Denizi’nin güneyine savaş gemileri göndererek yeni bir emperyalist güç gösterisi yaptığını savundu. Canel, Maduro’yu uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendiren iddiaların "iftira niteliğinde" olduğunu belirterek, emperyalizmin Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuku hiçe saydığını söyledi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, tüm Latin Amerika halklarını bölgeyi tehdit eden "faşizme" karşı birlik olmaya çağırdı: "Halklarımızın gerçek güvenliği, savaş gemilerinin varlığıyla ya da yabancı birliklerin konuşlandırılmasıyla değil, daha fazla entegrasyon, daha fazla sosyal adalet, daha fazla demokrasi ve daha fazla egemenlikle inşa edilir."

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega de Washington'un tehdidine karşı tüm Latin Amerika'nın birleşik ve güçlü bir tepki vermesi gerektiğini belirterek, bölge liderlerinin halklarının egemenliğini savunmak için onurlarını ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

ABD Kararları ve Bölgeye Yansımaları

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılmasını talimat verdiği hatırlatıldı. CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisinin, Trump'ın talimatı sonrası yapılan çalışmada bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirttiği aktarıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

ALBA'nın ortak bildirisi ve liderlerin açıklamaları, bölgedeki ülkeler arasında dayanışma ve egemenlik vurgusunu yeniden öne çıkardı.

