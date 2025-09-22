Albanese: İsrail'in ateşkesi müzakere etmesini beklemek gerçekçi değil

BM'de açıklama

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında gazetecilere, Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albanese, "Avustralya'nın Filistin'i tanıma yönündeki tutumu, ülkemizde uzun süredir süregelen politikamızın devamıdır. İki devletli çözümü destekliyoruz."

Albanese, Filistin halkının kendi devletine sahip olma yönündeki meşru ve uzun süredir devam eden arzusunu tanıdıklarını belirten Albanese, mevcut şiddet döngüsünün sona ermesi gerektiğini vurguladı.

"Avustralya çok açık bir şekilde masum can kayıplarına son verilmesini istiyor, ister İsrailli ister Filistinli olsun."

Acil ateşkes çağrısında bulunan Albanese, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdi.

Albanese, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere ve genişlemeye destek vermeye devam ettiğini görüyoruz. Gazze'de felaket boyutunda insani kriz yaşandığını görüyoruz. İsrail'in oturup müzakere etmeyi beklediği fikri, gerçekte olan şey değil. Bu, dünyanın artık 'Yeter' dediği bir durum. Orta Doğu'da barış ve güvenlik istiyoruz." diye konuştu.

İngiltere, Avustralya, Kanada ve Portekiz dün Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu ülkelerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etmişti.