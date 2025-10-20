Albayrak: Beylikova Nadir Toprak Sahasında CHP'ye 'Riyakarlık' Tepkisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova ilçesindeki Nadir Toprak Elementleri sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, tesisin Türkiye için stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Albayrak'ın tepkisi

Albayrak, ziyarette CHP'li isimlerin görüntü verme çabası içinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve beraberindeki vitrin ekibi geçtiğimiz günlerde buraya gelip görüntü verme çabasında oldular. Bu tam anlamıyla riyakarlık, samimiyetsizlik ve iki yüzlülüğün kendisidir. Biz 'yerli ve milli üretim' dedik, onlar 'durdurun' dediler. Biz 'yatırım' dedik, onlar dava açtılar. Biz 'gelecek' dedik, onlar sabote ettiler ama biz durmadık, durmayacağız."

Albayrak, bu tutumu "riyakarlık" ve "iki yüzlülük" olarak nitelendirdi.

ÇED süreci ve açılan davalar

Albayrak, projenin önünde CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile partinin bazı çevrelerinin engel teşkil ettiğini söyledi. Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED raporuna dikkat çekti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın tüm bilimsel süreçleri tamamlayarak verdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporuna rağmen CHP'li belediye ve partinin içerisindeki bazı çevreler, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan iddialarla yürütmeyi durdurma davası açmıştır."

Albayrak, iddiaların bilimsel dayanağı olmadığını savundu.

Yerli ve milli vurgu

Albayrak, CHP'nin kalkınma hamlelerine karşı tutumunun yeni olmadığını belirterek partiyi eleştirdi:

"Onların zihniyeti yerli ve milli anlayıştan uzaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi yerli üretimde, enerji ve madende kendi kendine yeten güçlü bir ülke haline getirmeye kararlıyız."

Albayrak, Beylikova sahasının herhangi bir ülkeye verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı: "Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Beylikova sadece Eskişehir'in değil Türkiye'nin geleceğidir. Bu tesis, savunma sanayisinden enerjiye, uzay teknolojilerinden batarya üretimine kadar her alanda yerli üretimin kalbidir."

Siyasi eleştiriler ve katılımcılar

Albayrak, CHP'nin Eskişehir'de yatırımları engelleme çabalarını eleştirerek, "Bu yaptıklarına anlam vermek mümkün değil. Her şeye rağmen hiçbir siyasi engel ve itham bu kararlı yürüyüşü durduramayacaktır. Eskişehir Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olacak. CHP ise bu ülkenin kalkınma tarihine engel olan zihniyet olarak anılacaktır." ifadelerini kullandı.

Albayrak'a, AK Parti Beylikova İlçe Başkanı Ersin Kaya ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cevahir Manas eşlik etti.

