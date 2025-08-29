DOLAR
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'i Öldüren Zanlı Edirne'de Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'i öldüren şüphelinin Edirne Uzunköprü'de yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 08:29
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülmesiyle ilgili şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesiyle ilgili yürütülen istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H'nin Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandığını bildirdi.

Edirne Valisi, İstanbul ve Edirne il emniyet müdürleri, Edirne İl Jandarma Komutanı ile operasyonda emeği geçen polis ve jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, emeği geçenleri kutladı.

Yerlikaya paylaşımında ayrıca, 'Allah ayağımıza taş değdirmesin.' ifadesini kullandı.

