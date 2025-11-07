Alemdar ve Rektör Al Üniversiteler Kampüsü'nde: İrtibat Ofisi ve Gençlik Yatırımları

Alemdar ve Rektör Al Üniversiteler Kampüsü'nde Öğrencilerle Buluştu

Vize haftası öncesi Üniversiteler Kampüsü'nde öğrencilerle bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, ulaşım, kültür, sosyal hayat ve gençlik yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Alemdar, gençlerle iletişimi güçlendirmek için kampüste bir İrtibat Ofisi kuracaklarını duyurdu.

Buluşma ve İkram

Vize haftası öncesi öğrencilere moral vermek amacıyla ÜNİAK Sakarya tarafından düzenlenen "Öğrenci Buluşması" adlı etkinlikte Rektör Hamza Al ve Başkan Yusuf Alemdar, tezgahın başına geçerek öğrencilere bizzat ikramda bulundu. Ateş başında şarkıların söylendiği ve sucuk ekmek ikramının yapıldığı buluşmada Başkan Alemdar ve Rektör Al, gençlerin isteklerini ve taleplerini dinleyip sorularını yanıtladı.

Gençlerle İletişim ve İrtibat Ofisi

Etkinlikte gençlere hitap eden Başkan Alemdar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz size inanıyor, size güveniyoruz. Bu ülkenin geleceği sizin omuzlarınızda. Türkiye’nin yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. Türkiye’nin en güzel üniversitelerinden birinde okuyorsunuz. İnşallah sizler, gelecekte bu ülkenin ve dünyanın en güzel şehirlerinin mimarları olacaksınız. Daha iyi imkânlarla, daha güçlü bir vizyonla sizden sonraki nesillere rehberlik edecek, bu bayrağı gururla taşıyacaksınız. Her zaman sizin yanınızdayız. Taleplerinizi ve isteklerinizi dinlemeye, birlikte çözüm üretmeye her zaman hazırız. Biz her zaman gençlerimizle bir araya gelmeye, onların fikirlerini, hayallerini dinlemeye gayret gösteriyoruz. Bu konuda daha çok gencimize ulaşmak, özellikle üniversiteli gençlerimizle iletişimi güçlendirmek amacıyla Kampüsümüze bir irtibat ofisi kuruyoruz. Burada taleplerinizi dinleyip not alacak, bu talepler doğrultusunda çözümler üreteceğiz".

Ulaşım ve Eğitim Yatırımları

Başkan Alemdar, gençlerin yaşamını kolaylaştırmak için yapılan çalışmaları anlattı ve şu ifadeleri kullandı: "Bu şehirde, dünyanın en uygun maliyetli ulaşım sistemini kurmayı hedefliyoruz. Hamdolsun seçim öncesi sözünü verdiğimiz öğrencilerimize ücretsiz ve indirimli ulaşım sözünü yerine getirdik. Şu anda Türkiye’de öğrencilere en ucuz ulaşım sağlayan Büyükşehir’iz. Sadece ucuzluğu değil güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı da önemsiyoruz. Bu hedefe metrobüs ve raylı sistem yatırımlarımızla ulaşacağız. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kampüsünüze raylı sistemle rahatça ulaşabileceksiniz. Sizlere daha iyi imkanlar ve fırsatlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir milyon kitap kapasiteli, konferans salonlarına, okuma alanlarına sahip 24 saat açık bir kütüphane inşa ediyoruz. Ayrıca Bilim Merkezimizin de temelini attık. Öğrencilerimiz burada, istedikleri zaman laboratuvarlarda deneylerini yaparak öğrenme imkanı bulacaklar".

AKM, AFA ve Spor Yatırımları

AKM çalışmaları hakkında bilgi veren Alemdar, "Adapazarı Kültür Merkezi’nin (AKM) tadilat çalışmaları ise tamamlanmak üzere. Burasını, bir kültür merkezi haline getirerek sizlerin hizmetine sunacağız. Devlet Tiyatrolarının oyunlarını sergileyebileceği bir salon inşa ediyoruz. Ayrıca burada bir tiyatro okulu da açacağız. Binanın en üst katını ise sizler için modern çalışma alanları olarak düzenliyoruz. Yakında, şehrimizin en büyük kongre merkezinin temelini atıyoruz. AFA Kültür ve Kongre Merkezi hem şehrimizin hem de sizlerin kullanımına açık olacak. Ayrıca bu Sakarya tarihinin en büyük spor yatırımına bu yıl başladık. Her ilçede futbol, basketbol ve voleybol sahası yapıyoruz. 4 ilçemize ise kapalı spor salonları inşa ediyoruz. Tüm bu yatırımları şehrimizin gelecek nesilleri için yapıyoruz" dedi.

Rektörün Değerlendirmesi

Programda söz alan Rektör Prof. Dr. Hamza Al, üniversite ve büyükşehir iş birliğiyle Sakarya’nın gerçek bir öğrenci şehri kimliği kazandığını vurgulayarak, "Biz Sakarya Üniversitesi olmaktan, bu şehrin adını taşımaktan ve Türkiye’nin en güzel kampüslerinden birine sahip olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de ilk 10 üniversite arasına girme hedefimiz var. Bu yolda Büyükşehir Belediye Başkanımızın sunduğu destekler bizim için çok kıymetli. Sakarya’yı bir öğrenci şehri haline getirdi. Ulaşımda sağlanan indirimli taşımacılık hizmeti ve kampüs içinde açılan uygun fiyatlı lokantalar, öğrencilerimize büyük katkı sağladı. Bu desteklerden ötürü Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İkram ve sohbetin ardından buluşma, öğrenciler tarafından sergilenen müzik performanslarıyla devam etti. Yoğun ilgi gören etkinlik, öğrencilerin katılımıyla samimi bir atmosferde sona erdi.

