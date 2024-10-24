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Alevi-Bektaşi Kültürü "Canlarla Buluşma" Etkinliğinde Ele Alındı

Afyonkarahisar'da düzenlenen etkinlikte Alevi-Bektaşi kültürü hakkında bilgi verildi ve destek mesajları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:03
Alevi-Bektaşi Kültürü "Canlarla Buluşma" Etkinliğinde Ele Alındı

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi'nden Önemli Etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Afyonkarahisar'da gerçekleşen "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı.

Katılımcıların Sorunları Dinlendi

Etkinlik, bir termal otelde düzenlenirken, Özdemir katılımcılara çeşitli konularda bilgi verdi ve onların taleplerini ve sorunlarını değerlendirdi.

Büyüyen Alevi-Bektaşi Sivil Toplum Kuruluşları

Alirıza Özdemir, Türkiye genelinde şubeleriyle birlikte yaklaşık bin Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşunun bulunduğunu belirtti. Özdemir, ilk yılda 175 Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşuna destek verdiklerini ve gelecek yıllarda bu sayıyı 500'e ve hatta bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Yeter ki faaliyetler olsun, Alevi-Bektaşi toplulukları bir araya gelsin"

Özdemir, bu çalışmalar sayesinde Alevi-Bektaşi inancının ve kültürünün gelecek nesillere aktarılacağına vurgu yaptı ve her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Devlet Temsilcileri de Konuştu

Etkinlikte, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da söz alarak etkinliğin önemine dair görüşlerini paylaştı.

Toplantı, katılımcıların sorularıyla son buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir (sağ 4)...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir (sağ 4), Afyonkarahisar'da "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz (sağ 3) ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın (sol 3) da yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir (sağ 4)...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir (sağ 4), Afyonkarahisar'da "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz (sağ 3) ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın (sol 3) da yer aldı.

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