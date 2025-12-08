Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 2025 Kasım'da İkinci Mezunlarını Verdi

3 haftalık eğitimle anne ve baba adayları belgelerini aldı

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 2025 yılı Kasım ayı ikinci mezunlarını verdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Hastanemiz bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulumuzda anne ve baba adaylarımız 3 hafta süren eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belgelerini aldılar. Anne ve baba adaylarımıza hastanemiz doğum salonu ve yatan hasta odaları da gezdirilerek bilgilendirme yapıldı. Eğitimimize katılan tüm anne ve baba adaylarımıza teşekkür ediyor sağlıklı günler diliyoruz. Normal doğumla anneler mutlu bebekler sağlıklı" denildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’ne başvuran gebeler ilk vizitlerinde gebe okuluna yönlendiriliyor ve gebe ile ilgili bilgilendirmeler veriliyor. Ruhsal ve bedenen hazır hale gelmeleri için gerekli eğitimler, uzman ebeler tarafından gerçekleşiyor. Eğitim sonunda ebeler ile doğum salonları ziyareti gerçekleşiyor.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ GEBE OKULU, 2025 YILI KASIM AYI İKİNCİ MEZUNLARINI VERDİ.