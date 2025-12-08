DOLAR
42,56 0%
EURO
49,65 0%
ALTIN
5.769,01 0%
BITCOIN
3.895.913,93 0%

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 2025 Kasım'da İkinci Mezunlarını Verdi

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 3 hafta süren eğitimi tamamlayan anne ve baba adaylarının 2025 Kasım ayındaki ikinci mezunlarını verdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:36
Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 2025 Kasım'da İkinci Mezunlarını Verdi

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 2025 Kasım'da İkinci Mezunlarını Verdi

3 haftalık eğitimle anne ve baba adayları belgelerini aldı

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 2025 yılı Kasım ayı ikinci mezunlarını verdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Hastanemiz bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulumuzda anne ve baba adaylarımız 3 hafta süren eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belgelerini aldılar. Anne ve baba adaylarımıza hastanemiz doğum salonu ve yatan hasta odaları da gezdirilerek bilgilendirme yapıldı. Eğitimimize katılan tüm anne ve baba adaylarımıza teşekkür ediyor sağlıklı günler diliyoruz. Normal doğumla anneler mutlu bebekler sağlıklı" denildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’ne başvuran gebeler ilk vizitlerinde gebe okuluna yönlendiriliyor ve gebe ile ilgili bilgilendirmeler veriliyor. Ruhsal ve bedenen hazır hale gelmeleri için gerekli eğitimler, uzman ebeler tarafından gerçekleşiyor. Eğitim sonunda ebeler ile doğum salonları ziyareti gerçekleşiyor.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ GEBE OKULU, 2025 YILI KASIM AYI İKİNCİ MEZUNLARINI VERDİ.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ GEBE OKULU, 2025 YILI KASIM AYI İKİNCİ MEZUNLARINI VERDİ.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ GEBE OKULU, 2025 YILI KASIM AYI İKİNCİ MEZUNLARINI VERDİ.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Tır, Fırtınada Motosikletliye 'Rüzgar Kıran' Oldu
2
Germencik'te Temizlik Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Reyhanlı'da 10 Yaşındaki Amir Kurtarıldı — Baba: "Dayı En Ağır Cezayı Almalı"
4
Erzincan'da Kayalıklarda Mahsur Kalan 11 Keçi 3 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı
5
Başakşehir'de Kardeş Kavgası: Sopa, Kemer ve Bıçakla Yaralanma — 12 Gözaltı
6
Denizli'ye Modern Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
7
Erzurum'da Geri Dönüşüm Ustası Abdulkadir Şimşek

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi