Koruma Altındaki Benekli Semenderler Kemaliye'de Görüntülendi

Koruma altındaki Benekli Semenderler, Kemaliye'de doğa fotoğrafçısı Selçuk Örnekçi tarafından görüntülendi; türün nesli tükenme tehlikesi bulunuyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:36
Doğa fotoğrafçısı Selçuk Örnekçi kaydetti

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, doğa fotoğrafı çekmek için araziye çıkan Selçuk Örnekçi, koruma altında bulunan 'Benekli Semenderler'i görüntüledi.

Örnekçi tarafından kaydedilen gözlemler, son dönemde Elazığ, Malatya, Muş, Bingöl ve Bitlis illerinde de görülen türün varlığını doğruluyor. Biliniyor ki bu canlılar nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için uluslararası ve ulusal mevzuat kapsamında korunuyor.

İlçede yaşayan vatandaşlar, 'Benekli Semendere' yerel olarak 'Yağmur Böceği' denildiğini aktardı. Vatandaşlar, 'Benekli Semenderlerin uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınanlar arasında ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir canlı türü olduğunu biliyoruz. Bu doğa zenginliklerine sahip çıkmamız lazım' ifadelerini kullandı.

Uzmanlara ve yerel topluma göre, bu tür gözlemler hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de bölgenin ekolojik değerlerinin farkındalığının artması açısından önem taşıyor.

