Aleyna Ölmez, Deprem Sonrası Ankara Üniversitesi'ne Yerleşti

Aleyna Ölmez, Depremin Ardından Eğitim Hayatına Başladı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 248'inci saatte enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez, hastanede tedavi gördüğü Ankara Üniversitesine öğrenci olarak kabul edildi.

Ankara Üniversitesi'nin Açıklaması

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Aleyna Ölmez Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümünü kazandı. Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitenin rektörü, Ölmez’i telefonla arayarak tebrik etti.

Rektör Ünüvar'dan Destek Mesajı

Rektör Ünüvar, “Geçen yıl depremden sonra sizlerle gönül bağı kurmuştuk. Siz bizim bir depremzede kardeşimizdiniz, şimdi ise gerçek bir Ankara Üniversiteli oldunuz. Heyecanla seni bekliyoruz.” dedi.

Aleyna Ölmez'in Duyguları

Aleyna Ölmez, üniversiteyi kazanmasının heyecanını dile getirerek, Prof. Dr. Ünüvara teşekkür etti.

Depremde Yaşadıkları

Aleyna, deprem sırasında Kahramanmaraş'ta yaşadı ve ailesini kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, onunla Ankara'da hastanede buluşmuştu. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Ölmez, bir dönem teyzesiyle birlikte Ankara'da yaşadıktan sonra Kahramanmaraş'a dönmüştü.