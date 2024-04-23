Ali Babacan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı DEVA Partisi Genel Merkezi'nde kabul etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı parti genel merkezinde kabul ederek, ikili arasında bir görüşme gerçekleştirildi.



Parti tarafından yapılan açıklamada, Babacan'ın Arat'ı parti genel merkezinde ağırladığı belirtildi ve görüşmeye ilişkin Babacan'ın "Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat'ı Genel Merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." ifadesine yer verildi.

Ali Babacan'ın Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı ağırlaması, kulüp ile siyasi çevre arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekerken, görüşmede ele alınan konular hakkında detaylı bilgi verilmedi.