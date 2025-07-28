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Ali Babacan: Terörsüz Türkiye Sürecine Destek Vereceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da terörsüz Türkiye sürecine yüzde 5 ihtimalle bile destek vereceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 19:15
Ali Babacan: Terörsüz Türkiye Sürecine Destek Vereceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Van'da Konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'ın İpekyolu ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine dair, "Bu süreç, yüzde 5 ihtimalle bile başarılı olsa yine de o yüzde 5'lik ihtimali destekleriz. Böylesine açık bir tutum aldık." dedi.

Orman Yangınları Üzerine Temas

Babacan, konuşmasında orman yangınlarına da değinerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Babacan, "Orman yangınlarının çok sıklaştığı günlerden geçiyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Bu konuda TBMM'yi denetim fonksiyonunu yerine getirmek ve orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmak üzere göreve çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye Sürecine Övgü

Terörsüz Türkiye süreci hakkında ise Babacan, "Örgütün kendini feshetme kararı aldığı, silahları bırakmaya başladığı ve bunun üzerine gerekli yasal düzenlemeleri konuşmak amacıyla bir komisyon kurulmaya başlandığı bir aşamadayız." ifadelerini kullandı. Bu sürecin büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Babacan, dikkatlice yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi İrade ve Cesaret Vurgusu

Babacan, sürecin ilerlemesi için siyasi irade ve cesaretin gerektiğini belirterek, "Riskler var mı? Var. Pek çok konuda sıkıntı çıkabilir mi? Çıkabilir. Bunların hepsinin farkındayız. İletişim çok kritik olacak." dedi. Ayrıca, muhalefetin de dahil olacağı bir komisyonun kurulmasının önemine değindi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da İpekyolu ilçesindeki bir otelde basın toplantısı...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da İpekyolu ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da İpekyolu ilçesindeki bir otelde basın toplantısı...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da İpekyolu ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

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