Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi

AK Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya yaya geçidinde çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Veli K., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararlarıyla tahliye edildi. Kaza, 15 Ağustos 2025 Cuma günü Karaçulha Mahallesi yakınlarında meydana gelmiş, olay yerinde hayatını kaybeden Ali Boğa'ya çarpan aracın plakası 07 GRN 12 olarak kayda geçmişti.

Duruşma süreci ve karar

Tutuklu sanık Veli K., Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tahliye edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Veli K., Ali Boğa’nın kızı Zeynep Boğa ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun ardından aracın olay anındaki hızının tespitine yönelik bilirkişi raporu düzenlenmesine ve dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ile kanundaki alt ve üst sınırlar nazara alınarak adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tahliyesine hükmetti.

Boğa ailesinin tepkisi

Hayatını kaybeden milletvekilinin kızı Zeynep Boğa, duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Babamın kaza haberini İstanbul’da toplantıda öğrendim. Apar topar çıkıp Fethiye’ye geldim. Bir hafta sonra babamın yanına kardeşlerim ile tatile gelecektik. Babam enerjisi çok yüksek, çok iyi bir aile babasıydı. Bunun dışında ise çevresine faydası dokunan bir insandı. Babam çok sağlıklıydı. Ben babamın ölümünü kabullenemiyorum. Başkasının pervasızlığı yüzünden babamın vefatını kabullenemiyorum. Babam inşallah hiçbir şekilde acı çekmemiştir diyerek her gün dua ediyorum. Babam trafik kurallarına son derece uyan bir insandır. Babam ilk önce aracını servis yoluna bırakmıştır. Babam nizami bir şekilde yaya geçidinin başında beklemiş, arabanın geçip geçmediğini kontrol ederek karşıya geçmeye çalışmıştır. Edindiğimiz kamera görüntülerine göre yolda fren izinin bulunmadığı, aracın babama hızlı şekilde çarptığının kanıtıdır. Kamera görüntülerinde yaklaşık 170 metrelik görüş alanı vardır.170 metreyi 4 saniyede alan bir aracın, saatte 150 km hızla gittiği anlaşılacaktır. Resmi bir hız tespitinin yapılmasını talep ediyorum"

Zeynep Boğa ayrıca kaza yerinde takriben 700 metre sonraki ışıklara kadar uyarı levhaları bulunduğunu belirterek, olayın taksir değil olası kast içerdiğini ve dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini savundu. Boğa, "Sonuna kadar şikayetçiyim. Sanığın en üstten cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

Sanığın savunması

Tutuklu sanık Veli K. önceki savunmalarını tekrar ederek şunları söyledi:

"Normal hız ile ilerlediğimi düşünüyorum. Yan tarafımdan geçen araç benden hızlı geçtiği için Ali Boğa’yı göremedim. Psikolojik olarak zor durumdayım, cezaevinde çok rahatsızım, midemde yaralar çıkmıştır. Ben bilerek isteyerek bunu yapmadım. Yeni evliydim, tek amacım eşimle ufak bir gezinti yapmaktı, çok üzgünüm. Yaptıklarımdan çok pişmanım, bilinçli şekilde kasten hareket etmedim. Araçta ABS fren olduğu için ilk etapta fren izi çıkmamaktadır. Ancak ben Ali Boğa’yı gördüğüm anda frene bastım, koşarak geldiği için de benim sağ veya sola manevra yapsam kazayı engelleyemeyecek durumdaydım. Kan görmeye bile dayanamam. Beni tekrar cezaevine yollamayın. Tahliye mi istiyorum"

Sonrası

Mahkemenin tahliye kararı, Boğa ailesi ve sevenleri arasında üzüntü yarattı. Ailenin avukatı, tahliye kararına karşı bir üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını açıkladı.

