Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Hendek'te Mezar Başında Anıldı

Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 25. yılında Sakarya Hendek'teki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:06
Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Hendek'te Mezar Başında Anıldı

Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Hendek'te Mezar Başında Anıldı

Hendek Aile Kabristanlığı'nda düzenlenen anma töreni

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı hain saldırı sonucu 24 Ocak 2001 tarihinde şehit edildi. Olayda beraberindeki 5 polis memuru de hayatını kaybetti.

Tören, Hendek Aile Kabristanlığında gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Okkan'ın özgeçmişi okundu. Daha sonra yapılan konuşmaların ardından dualar edildi ve şehit Okkan'ın mezarına karanfiller bırakıldı.

Anma töreninde konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan şunları söyledi: "Bu topraklar bugün hür ve özgür bir şekilde yaşıyorsa şehitlerimizin sayesindedir. Onları minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Coğrafyamıza baktığımızda bugün Türkiye’nin bulunduğu bu konumu irdelediğimizde şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını ve böldürtmediğini, Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini görüyoruz. Bu vatanı bölmek isteyenler vardı ama bu vatan büyüyerek yoluna devam ediyor. Güçlü Türkiye, hem Türk milleti için hem de dost ve gönüldaş olan milletler için güven ve güç vermektedir. Bundan dolayı da millet olarak ne kadar övünsek yeridir. Ali Gaffar Okkan, hem teşkilatımıza örnek bir emniyet müdürü hem de Türk milletine, gençlerine örnek bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin. Kars Emniyet Müdürlüğünü, bende Kars valisiyken dinlemiştim. Yürekliliği ve cesaretiyle, halkla iç içe oluşuyla ortaya koymuş olduğu davranışlarla Kars halkının gönlünde yer ettiği gibi Diyarbakır’daki çalışmalarında da benzer şekilde halkın gönlünde taht kurmuştur. Şehadetinden sonra Türk milletinin gönlünde bir yer edinmiştir".

Anma programı sonrasında şehit Okkan'ın hatırasına ilçede yapılan totem açılışı da dualarla gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ İKEN UĞRADIĞI HAİN SALDIRI NETİCESİNDE 5 POLİS MEMURUYLA BİRLİKTE ŞEHİT...

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ İKEN UĞRADIĞI HAİN SALDIRI NETİCESİNDE 5 POLİS MEMURUYLA BİRLİKTE ŞEHİT EDİLEN ALİ GAFFAR OKKAN, ŞEHADETİNİN 25'İNCİ YILINDA SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİNDEKİ MEZARI BAŞINDA DUALAR İLE ANILDI.

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRÜ İKEN UĞRADIĞI HAİN SALDIRI NETİCESİNDE 5 POLİS MEMURUYLA BİRLİKTE ŞEHİT...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da Develerle Karşılandı
2
Afyonkarahisar'da Gıda Denetimi: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 20’ye Yakın İşletmeyi Denetledi
3
Kuzuyayla Kızak Pisti’ne Kapalı Yürüyen Bant — Saatte Bin Kişi Kapasite
4
Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Hendek'te Mezar Başında Anıldı
5
Şişli'de Kaldırıma Çarpan Otomobil: Erzincanlı Kuaför Hakan Dündar Hayatını Kaybetti
6
Arnavutköy'de Hamile Vatandaşın 'Ördek Eti' Talebine Başkan Candaroğlu Hızlı Müdahale
7
Uğur Mumcu, Ölümünün 33. Yılında Kocaeli’de Anıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları