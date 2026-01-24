Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Hendek'te Mezar Başında Anıldı

Hendek Aile Kabristanlığı'nda düzenlenen anma töreni

Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı hain saldırı sonucu 24 Ocak 2001 tarihinde şehit edildi. Olayda beraberindeki 5 polis memuru de hayatını kaybetti.

Tören, Hendek Aile Kabristanlığında gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Okkan'ın özgeçmişi okundu. Daha sonra yapılan konuşmaların ardından dualar edildi ve şehit Okkan'ın mezarına karanfiller bırakıldı.

Anma töreninde konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan şunları söyledi: "Bu topraklar bugün hür ve özgür bir şekilde yaşıyorsa şehitlerimizin sayesindedir. Onları minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Coğrafyamıza baktığımızda bugün Türkiye’nin bulunduğu bu konumu irdelediğimizde şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını ve böldürtmediğini, Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini görüyoruz. Bu vatanı bölmek isteyenler vardı ama bu vatan büyüyerek yoluna devam ediyor. Güçlü Türkiye, hem Türk milleti için hem de dost ve gönüldaş olan milletler için güven ve güç vermektedir. Bundan dolayı da millet olarak ne kadar övünsek yeridir. Ali Gaffar Okkan, hem teşkilatımıza örnek bir emniyet müdürü hem de Türk milletine, gençlerine örnek bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin. Kars Emniyet Müdürlüğünü, bende Kars valisiyken dinlemiştim. Yürekliliği ve cesaretiyle, halkla iç içe oluşuyla ortaya koymuş olduğu davranışlarla Kars halkının gönlünde yer ettiği gibi Diyarbakır’daki çalışmalarında da benzer şekilde halkın gönlünde taht kurmuştur. Şehadetinden sonra Türk milletinin gönlünde bir yer edinmiştir".

Anma programı sonrasında şehit Okkan'ın hatırasına ilçede yapılan totem açılışı da dualarla gerçekleştirildi.

