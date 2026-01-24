Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da develerle karşılandı

Tören ve karşılama detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da gerçekleştirilecek toplu açılış töreni için kente geldi. Tören kapsamında başta Şehir Hastanesi olmak üzere bir dizi hizmetin açılışı yapılacak. Açılış, Atatürk Kent Meydanında düzenlenen yılın ilk töreni olarak planlandı.

Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlar törene akın ederken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde kalabalık bir grup develer eşliğinde miting alanına ulaştı. Karşılama korteji, Adnan Menderes Bulvarı üzerinden geçerek dikkat çekti ve vatandaşlardan olumlu tepki aldı.

Aytekin Kaya konuşmasında şunları söyledi: "2026 yılının ilk ziyaretini Cumhurbaşkanımız Aydın’a yapıyor. Cumhur İttifakı İncirliova olarak tam kadro bu programa katılıyoruz. Partili partisiz herkes burada. Develerle geldik. İnşallah Cumhurbaşkanımızı güzel bir şekilde karşılayacağız. Develer bizim Aydın’ın en büyük kültürü. Devecilerin sesini duyurmak istedim. Kendimizi anlatacağız. İnşallah güzel haberlerle döneceğiz. Aydın’a yapılan hizmetler için teşekkür ederiz"

Karşılama ve tören hazırlıkları sürerken, Aydın'da yapılacak açılışların kent gündeminde önemli bir yer tutması bekleniyor.

