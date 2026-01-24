Tomarza'da 71 Yaşındaki Hanım Altıntaş'tan Polislere El Örgüsü Çoraplar

Yavuzselim Mahallesi'nden sıcak dayanışma

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki Hanım Altıntaş, soğuk hava şartlarında nöbet tutan güvenlik güçlerini el emeğiyle ördüğü çoraplarla yalnız bırakmadı.

Yavuzselim Mahallesi'nden gelen bu anlamlı jestte Altıntaş, ördüğü çorapları İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin'e teslim etti ve tüm güvenlik güçleri için hayır dualarında bulundu.

İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin konuyla ilgili olarak, "Bizlere milli mücadele dönemindeki kadın kahramanlarımızın gayret ve fedakarca davranışlarını hatırlatan Hanım Teyzemizin şahsında, böylesi kıymetli tüm büyüklerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" dedi.

Bu tür toplumsal dayanışma örnekleri, soğuk havalarda görev yapan güvenlik güçlerine hem maddi hem de manevi destek sağlıyor.

