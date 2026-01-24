Tomarza'da 71 Yaşındaki Hanım Altıntaş'tan Polislere El Örgüsü Çoraplar

Tomarza'da 71 yaşındaki Hanım Altıntaş, soğukta nöbet tutan polislere el emeği çorap hediye ederek destek verdi ve güvenlik güçleri için dua etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 09:55
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 09:55
Tomarza'da 71 Yaşındaki Hanım Altıntaş'tan Polislere El Örgüsü Çoraplar

Tomarza'da 71 Yaşındaki Hanım Altıntaş'tan Polislere El Örgüsü Çoraplar

Yavuzselim Mahallesi'nden sıcak dayanışma

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki Hanım Altıntaş, soğuk hava şartlarında nöbet tutan güvenlik güçlerini el emeğiyle ördüğü çoraplarla yalnız bırakmadı.

Yavuzselim Mahallesi'nden gelen bu anlamlı jestte Altıntaş, ördüğü çorapları İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin'e teslim etti ve tüm güvenlik güçleri için hayır dualarında bulundu.

İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin konuyla ilgili olarak, "Bizlere milli mücadele dönemindeki kadın kahramanlarımızın gayret ve fedakarca davranışlarını hatırlatan Hanım Teyzemizin şahsında, böylesi kıymetli tüm büyüklerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" dedi.

Bu tür toplumsal dayanışma örnekleri, soğuk havalarda görev yapan güvenlik güçlerine hem maddi hem de manevi destek sağlıyor.

KAYSERİ'NİN TOMARZA İLÇESİNDE YAŞAYAN 71 YAŞINDAKİ HANIM ALTINTAŞ, SOĞUK HAVA ŞARTLARINDA NÖBET...

KAYSERİ'NİN TOMARZA İLÇESİNDE YAŞAYAN 71 YAŞINDAKİ HANIM ALTINTAŞ, SOĞUK HAVA ŞARTLARINDA NÖBET TUTAN POLİSLERE ELLERİYLE ÖRDÜĞÜ ÇORAPLARI HEDİYE ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rahim Ağzı Kanseri: HPV, Aşı ve 30-65 Yaş Tarama Uyarısı
2
Kayseri'de Kar 50 cm'yi Aştı: Develi'de Ahır Çatısı Çöktü
3
Bayburt'ta Eğitim Masaya Yatırıldı: EDEP 2026 Ocak Toplantısı
4
Karabük’te Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi Tamamlandı
5
DSİ 22. Bölge’de Makineli Çalışmalar ve 2026 Planlaması Ele Alındı
6
Bayındır Çiçekçiliğine Avrupa'dan İlgi: İtalya ve İspanya'dan 50 Öğrenci
7
Kocaeli Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları