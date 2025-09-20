Ali İsmet Öztürk ve Torunu Pars'ın Sivrihisar Gösteri Uçuşu

Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, 5 yaşındaki torunu Pars Şener ile 180 bg Husky A1-B uçağıyla Sivrihisar Hava Gösterileri'nde gösteri uçuşu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:04
Ali İsmet Öztürk ve torunu Pars, Sivrihisar Hava Gösterileri'nde gökyüzünü paylaştı

Gösteri ve etkinlik detayları

Ali İsmet Öztürk, 60 yaşındaki profesyonel akrobasi pilotu, 5 yaşındaki torunu Pars Şener ile Sivrihisar Hava Gösterileri kapsamında 180 beygir gücündeki Husky A1-B tipi çift kişilik uçakla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Etkinlik, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla organize ediliyor ve Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesislerinde devam ediyor. Bu yıl organizasyon 10'uncu kez düzenlendi ve çeşitli gösterilere ev sahipliği yapıyor.

Öztürk, geçen yıl da aynı organizasyonda torunuyla ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirirken, bu yılki performans "Pars ve Dede Air Show" adıyla sahnelenerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Ali İsmet Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Bir dede olarak torunumla uçmak çok müthiş bir his. İnşallah sağlık el verdiği müddetçe devam ederiz. Çocuklar ileride arzu ettikleri şekilde geleceklerine karar verecekler. Biz sadece kanalize edebiliriz. Havacı olmak isterse bütün imkanlarımızda destek veririz."

Torun Pars Şener de dedesiyle uçmanın keyifli olduğunu ve uçmayı sevdiğini dile getirdi.

