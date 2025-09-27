Ali Jadallah'ın Leaving Home'ı Yılın Fotoğrafı — AA Siena'da Öne Çıktı

İtalya'da düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde Anadolu Ajansı başarıları

Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve kameramanları, İtalya'da düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğraf Ödüllerinde öne çıktı.

AA'nın Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah'ın Leaving Home başlıklı karesi, Yılın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü.

Bu başarı, Anadolu Ajansı'nın uluslararası platformlardaki görsel habercilik gücünü bir kez daha ortaya koydu.