Ali Yerlikaya'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde büyüklerin önemine vurgu yaparak sosyal medya paylaşımında teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:11
Yerlikaya'dan anlamlı paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında yaşlılara duyulan saygı ve minneti şu sözlerle ifade etti:

"Bugün 1 Ekim Yaşlılar Günü. Onlar yaş alan ama hayatı tecrübeyle büyütenlerimiz. Kıymetli büyüklerimizle yurt içi gezilerimizde bir tebessümün samimiyetinde buluşuyoruz. Elleri öpülesi büyüklerimiz, bu toprağın hafızası, duası, bereketidir. Onlarla kurulan her bir gönül köprüsü, bizi millet yapan değerlerimizin ta kendisidir. İyi ki varsınız. Allah yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmesin."

