Ali Yerlikaya'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Yerlikaya'dan anlamlı paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında yaşlılara duyulan saygı ve minneti şu sözlerle ifade etti:

"Bugün 1 Ekim Yaşlılar Günü. Onlar yaş alan ama hayatı tecrübeyle büyütenlerimiz. Kıymetli büyüklerimizle yurt içi gezilerimizde bir tebessümün samimiyetinde buluşuyoruz. Elleri öpülesi büyüklerimiz, bu toprağın hafızası, duası, bereketidir. Onlarla kurulan her bir gönül köprüsü, bizi millet yapan değerlerimizin ta kendisidir. İyi ki varsınız. Allah yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmesin."