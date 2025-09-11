Ali Yerlikaya: Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi Yayınlandı

Bakan Yerlikaya'dan atama kararnamesi ve güvenlik vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi'nin yayınlandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine teşekkür ederek, görev yerleri değişen ve yeni atanan emniyet müdürlerine başarı dileklerini iletti.

Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullanan Yerlikaya, ülke güvenliği ve kamu düzenine olan bağlılığı bir kez daha vurguladı.

Yerlikaya'nın paylaşımı, atama kararnamesinin resmi onay ve duyurusunun ardından gelen ilk değerlendirmeler arasında yer aldı ve emniyet teşkilatındaki değişikliklerin hayata geçirilmesine ilişkin süreci öne çıkardı.