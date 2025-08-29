DOLAR
Ali Yerlikaya: Gönüllü Geri Dönüş 1 milyon 190 bin 172’ye Ulaştı — Kütahya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kütahya'da, gönüllü geri dönüşlerin toplam 1 milyon 190 bin 172 olduğunu açıkladı ve kentin güvenlik verilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 22:16
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamalarda, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreci ve kentin güvenlik verilerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Gönüllü geri dönüş sürecinin güncel verileri

Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreciyle ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "8 Aralık 2024, yani Suriye'nin özgürleşmesinden bugüne kadar ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu. Bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 olmuştur."

Yerlikaya ayrıca, geçici koruma kapsamındaki nüfus değişimine değinerek 2022 yılında Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 535 bin 898 iken, ağustos 2025 tarihi itibarıyla bu sayının 2 milyon 506 bin 740'a düştüğünü belirtti ve geri dönüşlerin Suriye'de istikrar sağlandıkça artmaya devam edeceğini vurguladı.

Kütahya'da güvenlik ve aydınlatma oranındaki başarı

Bakan Yerlikaya, Kütahya'da katalog 10 önemli suç kapsamında bu yılın ilk 7 ayında olay sayısının geçen yıla göre azaldığını, geçen yıl 3 bin 29 olan olay sayısının bu yıl 2 bin 893'e düştüğünü açıkladı. Önemle vurguladığı hususlardan biri de aydınlatma oranı oldu: geçen yılın aynı döneminde %98,8 olan aydınlatma oranının bu yıl %100 olduğuna dikkat çekti.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçen yıl 188 olay görüldüğünü, bu yıl ise sayıların yüzde 14,4 azalarak 161'e indiğini bildirdi. Ayrıca bu suçlarda Kütahya'nın aydınlatma oranının Türkiye ortalamasının en az 5 puan üzerinde olduğunu kaydetti.

Bakan, emniyet ve jandarma bölgesinde bu yılın 7 ayında 56 hırsızlık olayı gerçekleştiğini; bunun 30'unun emniyet, 26'sının jandarma bölgesinde olduğunu, emniyet bölgesindeki tüm faillerin, jandarma bölgesindekilerin ise şimdilik 23'ünün yakalandığını aktardı.

Kütahya'da 4 organize suç çetesinin çökertildiğini, 30 kişinin tutuklandığını ve 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede ise ülke genelinde 82 bin 176 kişinin bu kabine döneminde tutuklandığını ve yaklaşık 40 bin kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını söyledi.

Güvenlik teknolojilerine de değinen Yerlikaya, ASELSAN tarafından üretilen 15 bin yaka kamerası sayesinde yılbaşından itibaren 81 vilayet ve 922 ilçede asayiş önleyici ekipler ile trafik, yunuslar ve jandarmanın yaka kamerası envanterinin tamamlanacağını ifade etti.

30 Ağustos ruhu ve milli birlik vurgusu

Yerlikaya, Kütahya'nın Dumlupınar Zaferi ile anılan topraklar olduğunu hatırlatarak, 29-30 Ağustos gecesinde yazılan destanın milletin bağımsızlığına mühür vurduğunu söyledi. "Terörsüz Türkiye, milyonların duasıyla yazılan yeni bir destandır" ifadesini kullanan Bakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

İçişleri Bakanlığı olarak çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdüğünü belirten Yerlikaya, insanı merkeze alan, hukukun üstünlüğüne dayalı bir güvenlik anlayışı inşa ettiklerini ve bu amaçla veriye, analize ve teknolojiye dayalı önleyici politikalar uyguladıklarını ifade etti. Ayrıca Bakanlık kadrosunun 675 bin personelle hizmet verdiğini vurguladı.

Kapanış ve kent programı

Program kapsamında Kütahya Valiliği, esnaf ziyaretleri ve AK Parti İl Başkanlığı'na yapılan ziyaretleri de anan Yerlikaya, toplantı sonrası kentte yürütülen çalışmaların ve güvenlik önlemlerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

