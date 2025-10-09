Ali Yerlikaya Hakkari'de Havadan İnceleme Yaptı

Ali Yerlikaya Hakkari'de havadan inceleme yaptı

Yüksekova, Dağlıca, Aktütün ve Esendere ile İran sınır hattı denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari, Yüksekova, Dağlıca, Aktütün, Yeşilova, Hacı Bey Çayı, Esendere bölgesi ve İran sınır hattında helikopterle havadan incelemelerde bulundu.

Yerlikaya, NSosyal hesabından Hakkari'de helikopterle yapılan incelemeye ait görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan videoda, Bakan Yerlikaya'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Hakkari Valisi Ali Çelik'in eşlik ettiği görüldü. İnceleme sırasında yetkililerden bilgi alan Yerlikaya, paylaşımını "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle yaptı.

Esendere Jandarma Karakolu ziyareti

Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da Esendere Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret etti ve hudut hattında görev yapan jandarma personeliyle bir araya geldi.

"Kahraman jandarmamız vatan nöbetinde, gece gündüz demeden, her türlü hava ve arazi şartında görevini ifa etmektedir. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için canla başla görev yapan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin."

Yerlikaya, ziyarete ilişkin görsellere de paylaşımında yer verdi.

