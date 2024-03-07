Ali Yerlikaya paylaştı: 'Süleler' suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütü "Süleler"in çökertildiği operasyonlarda ele geçirilen suç delilleri ve gözaltına alınan 9 şüpheliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Süleler örgütüne yönelik operasyonlar, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün detaylı çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonların başarıyla tamamlanmasının ardından emniyet güçlerini tebrik etti ve halkın huzurunu bozan suç örgütlerine karşı kararlı mücadelelerinin süreceğini vurguladı

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Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı kararlı mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, "Halkımızın huzurunu bozan suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Mahzen-4 operasyonlarında Süleler örgütünü çökerttik. Elebaşları dahil 9 şüpheliyi adalete teslim ettik." dedi.

Operasyon kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, adam öldürme, kurşunlama, uyuşturucu ticareti gibi bir dizi suçla ilişkilendirilen Süleler örgütü üyelerinin belirlendiğini ifade etti.

Yapılan operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde, fişek ve balistik yelek gibi suç delillerine el konuldu. Bakan Yerlikaya, emniyet güçlerini başarılı operasyonlarından dolayı tebrik etti.