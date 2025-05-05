Aliağa'da Tonlarca Tehlikeli Atık Etrafa Saçıldı

Aliağa Belediyesi'nden Tehlikeli Atık Uyarısı

Aliağa Belediyesi, Gemi Söküm Bölgesi'nde çevre sağlığını tehdit eden tonlarca tehlikeli atığın etrafa saçıldığına dair kritik bir açıklama yaptı. Yapılan tespitler sonucunda, bu atıkların çevreye zarar verici biçimde depolandığı belirlendi.

Bölgedeki İlk İncelemeler

28 Şubat'ta Aliağa Belediyesi Petrol AŞ, Gemi Söküm Bölgesi üzerindeki imar yönetimini devraldı. Aliağa Belediyesi, bölge için İmar Kanunu ve çevre sağlığı ile ilgili tedbirler alındığını vurguladı. İlk incelemeler sonucunda, tehlikeli atıkların bazı bölgelerde toprakla kapatıldığı, toplamda 15 bin ton tehlikeli atık'ın vahşi depolama yöntemiyle serbest bırakıldığı tespit edildi.

Aliağa Belediyesi, bu durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne, Aliağa Liman Başkanlığı'na ve Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi'ne bildirdi. Sorumlular hakkında gereken tüm yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

Aliağa Belediyesi, Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde çevreye zarar verici şekilde depolanan tonlarca tehlikeli atığın etrafa saçıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Aliağa Belediyesi, Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde çevreye zarar verici şekilde depolanan tonlarca tehlikeli atığın etrafa saçıldığının tespit edildiğini açıkladı.