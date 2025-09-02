Alışveriş Bağımlılığı Artıyor: Uzmanlar 'Tedavi Şart' Diyor

Harran Üniversitesi'nden uyarı: kontrolsüz alışveriş aile ve sosyal hayatı bozuyor

Harran Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Asoğlu, alışverişin temel olarak insan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan doğal bir eylem olduğunu belirtti. Ancak Asoğlu, davranışların aşırılığının zarar verebileceğini vurguladı.

Asoğlu, alışveriş bağımlılığını şu sözlerle tanımladı: "İhtiyaç olmayan bir şeyi ihtiyaçmış gibi ekonomik kapasiteyi göz önüne almadan almak, ardından üzülmek, pişman olmak, bu durumun kişinin ailesel ve sosyal işlevselliğini bozması ve bunu tekrarlaması artık bir bağımlılıktır." Bu nedenle, Asoğlu alışveriş bağımlılığının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzman, tedavi uygulanmaması halinde bunun çeşitli psikiyatrik hastalıklara kapı aralayabileceğine dikkat çekti. Ayrıca çeşitli reklamların ve sosyal medyanın alışveriş davranışını tetiklediğini, kişilerin ihtiyaçları olmamasına rağmen kısa vadeli bir tatmin için alışverişe yönelebildiğini aktardı.

Toplumda alışveriş bağımlılığının arttığını belirten Prof. Dr. Asoğlu, bağımlılıkla mücadelede psiko-eğitimin önemine işaret etti. Asoğlu, bunun yanında en etkili önlemlerden birinin de kredi kartlarını kullanmamak olduğunu söyledi.

Uzman, alışveriş bağımlılığının erken fark edilip müdahale edilmesinin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde zararların önlenmesi açısından kritik olduğunu belirterek, farkındalık ve profesyonel destek çağrısında bulundu.

