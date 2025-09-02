DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,07 0,22%
ALTIN
4.610,4 -0,29%
BITCOIN
4.537.430,96 -1,39%

Alışveriş Bağımlılığı Artıyor: Uzmanlar 'Tedavi Şart' Diyor

Prof. Dr. Mehmet Asoğlu, artan alışveriş bağımlılığının psikiyatrik hastalıklara yol açmaması için tedavi ve psiko-eğitim gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:29
Alışveriş Bağımlılığı Artıyor: Uzmanlar 'Tedavi Şart' Diyor

Alışveriş Bağımlılığı Artıyor: Uzmanlar 'Tedavi Şart' Diyor

Harran Üniversitesi'nden uyarı: kontrolsüz alışveriş aile ve sosyal hayatı bozuyor

Harran Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Asoğlu, alışverişin temel olarak insan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan doğal bir eylem olduğunu belirtti. Ancak Asoğlu, davranışların aşırılığının zarar verebileceğini vurguladı.

Asoğlu, alışveriş bağımlılığını şu sözlerle tanımladı: "İhtiyaç olmayan bir şeyi ihtiyaçmış gibi ekonomik kapasiteyi göz önüne almadan almak, ardından üzülmek, pişman olmak, bu durumun kişinin ailesel ve sosyal işlevselliğini bozması ve bunu tekrarlaması artık bir bağımlılıktır." Bu nedenle, Asoğlu alışveriş bağımlılığının mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzman, tedavi uygulanmaması halinde bunun çeşitli psikiyatrik hastalıklara kapı aralayabileceğine dikkat çekti. Ayrıca çeşitli reklamların ve sosyal medyanın alışveriş davranışını tetiklediğini, kişilerin ihtiyaçları olmamasına rağmen kısa vadeli bir tatmin için alışverişe yönelebildiğini aktardı.

Toplumda alışveriş bağımlılığının arttığını belirten Prof. Dr. Asoğlu, bağımlılıkla mücadelede psiko-eğitimin önemine işaret etti. Asoğlu, bunun yanında en etkili önlemlerden birinin de kredi kartlarını kullanmamak olduğunu söyledi.

Uzman, alışveriş bağımlılığının erken fark edilip müdahale edilmesinin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde zararların önlenmesi açısından kritik olduğunu belirterek, farkındalık ve profesyonel destek çağrısında bulundu.

Harran Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Asoğlu, artan alışveriş...

Harran Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Asoğlu, artan alışveriş bağımlılığının psikiyatrik hastalıklara yol açmaması için mutlaka tedavi uygulanması gerektiğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
2
Manisa Demirci'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
3
Muğla'da Belediye Başkanının Ailesine Yanıcı Madde Atan 2 Şüpheli Yakalandı
4
Alışveriş Bağımlılığı Artıyor: Uzmanlar 'Tedavi Şart' Diyor
5
Afganistan'da 6 Büyüklüğündeki Deprem: Kunar'da Ölü Sayısı 900'e Yükseldi
6
Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar son haftada 154 kişiyi kurtardı
7
Sheinbaum: ABD ile Güvenlik Anlaşmasına 'Boyun Eğmemek' Koşuluyla Açığız

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar