Aliyev, ABD Temsilcisi Witkoff ile Görüştü: SOCAR ve ExxonMobil Arasında Anlaşma

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Witkoff ile görüştü; SOCAR ve ExxonMobil arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 23:42
Aliyev, ABD Temsilcisi Witkoff ile Görüştü: SOCAR ve ExxonMobil Arasında Anlaşma

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Washington'da bir araya geldi. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların atıldığı bir dönemde gerçekleşti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'de temaslar için bulunan Aliyev, Witkoff ile gerçekleştirilen görüşme öncesinde, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile ABD enerji devlerinden ExxonMobil arasında bir “İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı” imzalandı.

İmza törenine Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Ardill katıldı. Bu mutabakat, iki ülke arasındaki enerji iş birliğini artırma amacını taşırken, her iki taraf için de önemli fırsatlar sunmayı hedefliyor.

İmza töreninin ardından, Aliyev ve Witkoff arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilerek, işbirliğinin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff (solda) ile Washington'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff (solda) ile Washington'da bir araya geldi.

