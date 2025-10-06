Aliyev'den Binali Yıldırım'a Kabul: TDT 12. Zirve İçin Gebele'de

Aliyev, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı Kabul Etti

12. Zirve öncesi Gebele'de gerçekleşen görüşmede işbirliği vurgulandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, TDT Devlet Başkanları Konseyinin 12. Zirvesi için Gebele kentine gelen Yıldırım ile bir araya geldi.

Görüşmede Aliyev ile Yıldırım arasında geçmişteki temaslar ve ziyaretler değerlendirildi. Taraflar, ikili ilişkilerin farklı alanlarda güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Binali Yıldırım, TDT'ye verdiği destekten dolayı Aliyev'e teşekkür ederek, Aksakallar Konseyi'nin Türk devletleri arasındaki işbirliğinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca görüşmede, TDT Devlet Başkanları Konseyinin 12. Zirvesi'nin önemi ele alındı ve bu zirvenin, Azerbaycan'da düzenlenen diğer uluslararası etkinliklerde olduğu gibi yüksek düzeyde gerçekleştirileceğine dair güven ifade edildi.

Aliyev ve Yıldırım, toplantı sırasında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda daha da genişleyeceğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı (solda) kabul etti.