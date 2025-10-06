Aliyev'den Binali Yıldırım'a Kabul: TDT 12. Zirve İçin Gebele'de

Aliyev, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı Gebele'de kabul etti; görüşmede 12. Zirve ve Türkiye-Azerbaycan işbirliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:54
Aliyev'den Binali Yıldırım'a Kabul: TDT 12. Zirve İçin Gebele'de

Aliyev, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı Kabul Etti

12. Zirve öncesi Gebele'de gerçekleşen görüşmede işbirliği vurgulandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, TDT Devlet Başkanları Konseyinin 12. Zirvesi için Gebele kentine gelen Yıldırım ile bir araya geldi.

Görüşmede Aliyev ile Yıldırım arasında geçmişteki temaslar ve ziyaretler değerlendirildi. Taraflar, ikili ilişkilerin farklı alanlarda güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Binali Yıldırım, TDT'ye verdiği destekten dolayı Aliyev'e teşekkür ederek, Aksakallar Konseyi'nin Türk devletleri arasındaki işbirliğinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca görüşmede, TDT Devlet Başkanları Konseyinin 12. Zirvesi'nin önemi ele alındı ve bu zirvenin, Azerbaycan'da düzenlenen diğer uluslararası etkinliklerde olduğu gibi yüksek düzeyde gerçekleştirileceğine dair güven ifade edildi.

Aliyev ve Yıldırım, toplantı sırasında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda daha da genişleyeceğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı (solda) kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi...

İLGİLİ HABERLER

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması
2
Denizli'de silahlı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı
3
Ankara Keçiören'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — 2 Zanlı Yakalandı
4
Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor
5
Adana'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Gana'da M Çiçeği Salgınına Karşı 20 Bin Doz Aşı Kampanyası
7
CHP'li Otobüs Şoförü Gökhan Gülyurt, 'Dur' İhtarına Uymamak Suçlamasıyla Hakim Karşısında

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza