Van–Nahçıvan Sağlık Köprüsü: Lokman Hekim Van Hastanesi'nden İş Birliği

Lokman Hekim Van Hastanesi heyeti, sağlık işbirliğini geliştirmek ve bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sunmak amacıyla Nahçıvan Sağlamlık Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin Amacı

Lokman Hekim Van Hastanesi yönetimi ile uzman doktorlardan oluşan heyet, Nahçıvan Sağlamlık Merkezi'nde çeşitli incelemelerde bulunarak sağlık alanında ortak çalışmalar için görüşmeler gerçekleştirdi. Doktorlar, merkezdeki hastalarla yakından ilgilenip değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin, bölgesel sağlık turizmini güçlendirmek ve iki bölge arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirmek adına önemli bir adım olduğu ifade edildi. Hastane yetkilileri, "Amacımız Van ilimizi ve sağlık sektöründeki potansiyelimizi tanıtmak, sağlık alanında ortak projeler geliştirmek ve Nahçıvan Sağlamlık Merkezini kardeş hastane yapmaktır" dedi.

Heyet

Ziyarete; Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan, Uluslararası Operasyon Sorumlusu Ayhan Kurt, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Davut Demir, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Abdurrahim Gözen, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Siraç Demir ve İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. İbrahim Aydın katıldı.

