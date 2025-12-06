Bilecik’te Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ameliyathane hemşireliği sertifikalı eğitim programı başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:04
Hastane bünyesinde uygulamalı ve teorik eğitim

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ‘Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’ başlatıldı. Program, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülüyor.

Programa katılan hemşireler, ameliyathane süreçlerine ilişkin hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak mesleki donanımlarını güçlendirme fırsatı bulacak. Eğitimlerde ameliyathane işleyişi, sterilizasyon, hasta güvenliği, cerrahi ekip çalışması ve acil müdahale süreçleri gibi kritik konular ele alınacak.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ameliyathane hemşireliği, yüksek dikkat ve uzmanlık gerektiren bir alan. Bu eğitim programıyla hemşirelerimizin mesleki donanımlarını güçlendiriyor ve ameliyathane süreçlerinde hasta güvenliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın gelişimine destek veren tüm ekiplere teşekkür ediyorum"

