Manavgat'ta D-400'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Manavgat'ta D-400 karayolunda seyir halindeki 27 BCM 874 plakalı araç Çakış Mahallesi sınırlarında alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:06
Manavgat'ta D-400'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Manavgat'ta D-400'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Olayın Detayları

Manavgat'ta karayolu üzerinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Engin A. yönetimindeki 27 BCM 874 plakalı araç, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde, Çakış Mahallesi sınırlarında aniden yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi.

Yanan araç, itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

MANAVGAT’TA KARAYOLU ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN ARAÇ İTFAİYENİN MÜDAHALESİ...

MANAVGAT’TA KARAYOLU ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN ARAÇ İTFAİYENİN MÜDAHALESİ SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ.

MANAVGAT’TA KARAYOLU ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN ARAÇ İTFAİYENİN MÜDAHALESİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ormana'ya "En İyi Turizm Köyü" Tabelası Yerleştirildi
2
Bayburt Kent Konseyi: Şehit Osman Dağı’na Hafriyat Dökümü Tespit Edildi
3
Gaziantepli Kardeşler Amerika Matematik Olimpiyatları'nda Çifte Madalya
4
Gaziantep’te Jandarmadan 100 Motosiklet Sürücüsüne Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Desteği
5
Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
6
Kırklareli–Dereköy'de Motosiklet Kamyona Çarptı: 1 Yaralı
7
MUSKİ 7/24 Görevde: Muğla'da Sağanakla Mücadele

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak