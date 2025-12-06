Manavgat'ta D-400'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Olayın Detayları
Manavgat'ta karayolu üzerinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Engin A. yönetimindeki 27 BCM 874 plakalı araç, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde, Çakış Mahallesi sınırlarında aniden yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi.
Yanan araç, itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.
MANAVGAT’TA KARAYOLU ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN ARAÇ İTFAİYENİN MÜDAHALESİ SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ.