Hatay'da Baltayla Cinayet: 61 Yaşındaki Meliha S. Öldürüldü

Hatay'ın Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 77 yaşındaki B.S., eşi 61 yaşındaki Meliha S.'yi baltayla başına vurarak öldürdü.

Olayın Ayrıntıları

Mahalledeki 2 katlı müstakil evde gerçekleşen olayda, cinayet sonrası failin, hayatını kaybeden eşini evinin banyosuna açtığı çukura gömdüğü belirlendi.

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine yürütülen araştırmada, kadının cansız bedeni, 77 yaşındaki eşinin itiraf etmesi sonucu bulundu.

Görgü ve soruşturma bilgilerine göre, meydana gelen olay akşam saatlerinde gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Not: Olayda hayatını kaybeden Meliha S. ile suçlamayı kabul eden B.S.'nin her ikisinin de ikinci evliliklerini yaptıkları tespit edildi.

