Hatay'da Baltayla Cinayet: 61 Yaşındaki Meliha S. Öldürüldü

Hatay Erzin'de 77 yaşındaki B.S., eşi 61 yaşındaki Meliha S.'yi baltayla öldürüp banyoya açtığı çukura gömdü; ceset eşin itirafıyla bulundu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:16
Hatay'da Baltayla Cinayet: 61 Yaşındaki Meliha S. Öldürüldü

Hatay'da Baltayla Cinayet: 61 Yaşındaki Meliha S. Öldürüldü

Hatay'ın Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 77 yaşındaki B.S., eşi 61 yaşındaki Meliha S.'yi baltayla başına vurarak öldürdü.

Olayın Ayrıntıları

Mahalledeki 2 katlı müstakil evde gerçekleşen olayda, cinayet sonrası failin, hayatını kaybeden eşini evinin banyosuna açtığı çukura gömdüğü belirlendi.

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine yürütülen araştırmada, kadının cansız bedeni, 77 yaşındaki eşinin itiraf etmesi sonucu bulundu.

Görgü ve soruşturma bilgilerine göre, meydana gelen olay akşam saatlerinde gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Not: Olayda hayatını kaybeden Meliha S. ile suçlamayı kabul eden B.S.'nin her ikisinin de ikinci evliliklerini yaptıkları tespit edildi.

HATAY’DA77 YAŞINDAKİ EŞİNİN BALTAYLA ÖLDÜREREK, EVİNİN BANYOSUNDA AÇTIĞI ÇUKURA GÖMDÜĞÜ KADININ 61...

HATAY’DA77 YAŞINDAKİ EŞİNİN BALTAYLA ÖLDÜREREK, EVİNİN BANYOSUNDA AÇTIĞI ÇUKURA GÖMDÜĞÜ KADININ 61 YAŞINDAKİ MELİHA SARIKAYA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.

HATAY’DA77 YAŞINDAKİ EŞİNİN BALTAYLA ÖLDÜREREK, EVİNİN BANYOSUNDA AÇTIĞI ÇUKURA GÖMDÜĞÜ KADININ 61...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ormana'ya "En İyi Turizm Köyü" Tabelası Yerleştirildi
2
Bayburt Kent Konseyi: Şehit Osman Dağı’na Hafriyat Dökümü Tespit Edildi
3
Gaziantepli Kardeşler Amerika Matematik Olimpiyatları'nda Çifte Madalya
4
Gaziantep’te Jandarmadan 100 Motosiklet Sürücüsüne Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Desteği
5
Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
6
Kırklareli–Dereköy'de Motosiklet Kamyona Çarptı: 1 Yaralı
7
MUSKİ 7/24 Görevde: Muğla'da Sağanakla Mücadele

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak