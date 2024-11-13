DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,08%
ALTIN
2.882,9 -0,36%
BITCOIN
3.010.727,07 2,21%

Alman Aydınlardan Hükümete Filistinlilerin Korunması İçin Çağrı

Alman entelektüeller, hükümete Filistinlilerin yok edilmesini desteklememesi için açık bir mektup gönderdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:08
Alman Aydınlardan Hükümete Filistinlilerin Korunması İçin Çağrı

Alman Aydınlardan Hükümete Filistinlilerin Korunması İçin Çağrı

Almanya'daki çok sayıda bilim insanı ve entelektüel, Alman hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Aydınlar, hükümetin Filistinlilerin yok edilmesini desteklemeyi durdurması için çağrıda bulundu.

Gönderilen mektupta, Almanya'nın, Filistinlileri hedef alan İsrail'in suçlarına ortak olmaması ve desteğin derhal kesilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail Politikasında Değişiklik Talebi

Mektupta, Alman hükümetinden İsrail politikalarını değiştirmesi ve bu ülkeye sağladığı siyasi, mali, askeri ve hukuki desteği sonlandırması talep edildi. Buna ilişkin olarak, "Alman hükümeti, 1 yılı aşkın süredir Filistinlilerin öldürülmesine ve insanlıktan çıkarılmasına aktif olarak katılıyor. Almanya'nın bu zulme artık ortak olmaması gerekiyor," ifadeleri yer aldı.

27 Ekim'de gönderildiği belirtilen ancak yalnızca şimdi kamuoyuna yansıyan mektubunun içeriğinde, hükümetten uluslararası hukuk ve adaletin yanında durması adına somut eylemler bekledikleri ifade edildi. Özellikle Almanya'nın, İsrail'e baskı uygulayarak Filistinlilerin yaşamlarının yok edilmesine son vermesi gerektiği belirtildi.

Tarihi ve Etik Yükümlülük

Mektupta, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni imzalamış olan Almanya'nın, bu tür vahşet suçlarına karşı tarihi, etik, hukuki ve siyasi bir yükümlülüğü olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, devlet kurumları, siyasi partiler ve politikacılara, İsrail ordusu tarafından işlenen vahşeti desteklememeleri konusunda yeniden düşünmeleri gerektiği açıkça ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
3
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin Alanlarını Temizlemek Şart
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre Yer Yok
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik İçin Sınır Ötesi Operasyonlar Devam Edecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir