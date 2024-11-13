Alman Aydınlardan Hükümete Filistinlilerin Korunması İçin Çağrı

Almanya'daki çok sayıda bilim insanı ve entelektüel, Alman hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Aydınlar, hükümetin Filistinlilerin yok edilmesini desteklemeyi durdurması için çağrıda bulundu.

Gönderilen mektupta, Almanya'nın, Filistinlileri hedef alan İsrail'in suçlarına ortak olmaması ve desteğin derhal kesilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail Politikasında Değişiklik Talebi

Mektupta, Alman hükümetinden İsrail politikalarını değiştirmesi ve bu ülkeye sağladığı siyasi, mali, askeri ve hukuki desteği sonlandırması talep edildi. Buna ilişkin olarak, "Alman hükümeti, 1 yılı aşkın süredir Filistinlilerin öldürülmesine ve insanlıktan çıkarılmasına aktif olarak katılıyor. Almanya'nın bu zulme artık ortak olmaması gerekiyor," ifadeleri yer aldı.

27 Ekim'de gönderildiği belirtilen ancak yalnızca şimdi kamuoyuna yansıyan mektubunun içeriğinde, hükümetten uluslararası hukuk ve adaletin yanında durması adına somut eylemler bekledikleri ifade edildi. Özellikle Almanya'nın, İsrail'e baskı uygulayarak Filistinlilerin yaşamlarının yok edilmesine son vermesi gerektiği belirtildi.

Tarihi ve Etik Yükümlülük

Mektupta, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni imzalamış olan Almanya'nın, bu tür vahşet suçlarına karşı tarihi, etik, hukuki ve siyasi bir yükümlülüğü olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, devlet kurumları, siyasi partiler ve politikacılara, İsrail ordusu tarafından işlenen vahşeti desteklememeleri konusunda yeniden düşünmeleri gerektiği açıkça ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.