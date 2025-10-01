Alman Çift 28 Yıldır Antalya'yı Tercih Ediyor

Brigitte (80) ve Wolfgang Krüger (85), 1997'den beri Side'deki aynı otelde, aynı odada tatil yapıyor; otel yönetimi çifte her gelişlerinde özel ilgi gösteriyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:31
Alman çift 28 yıldır aynı otelde tatil yapıyor

Manavgat Side Turizm Merkezi'nde sabit oda ve masa ayrıcalığı

Brigitte Krüger (80) ve Wolfgang Krüger (85), Almanya'da yaşıyor ve 1997'den bu yana her yıl tatil için Antalya'yı tercih ediyor.

Çift, Manavgat ilçesindeki Side Turizm Merkezi'nde bulunan otelde, 28 yıldır aynı tesiste ve aynı odada konaklıyor. Otel yönetimi, Krüger çiftine her gelişlerinde özel ilgi gösteriyor; yürümekte zorluk çeken çift, otel araçlarıyla odalarından alınıp restorana getiriliyor ve açık büfeden seçtikleri yemekler garsonlar tarafından masalarına taşınıyor.

Brigitte Krüger, AA muhabirine kenti çok sevdiklerini ve tatil planı yaparken ilk tercihlerinin Antalya olduğunu belirtti. Krüger, yılda iki kez kente geldiklerini aktararak, "45. kez Antalya'dayız. Sağlığımız yerinde olursa gelecek yıl da burada olmak istiyoruz. Tüm personeli neredeyse tanıyoruz, burada aile gibi olduk." dedi.

Otel Operasyon Müdürü Ömer Karahanlı ise çifte rezervasyon yaptırdıklarında her zaman aynı odanın hazırlandığını söyledi. Karahanlı, "Geldikleri zaman bir şölen havası oluyor, özel günlerini burada kutluyorlar. Bütün personel, otel, komple seferber oluyoruz. Gelirken odaları hazır, geldiklerinde masaları hazır. Sabah, öğlen, akşam yıllardır aynı masada oturuyor, aynı odada kalıyorlar. Onların masalarını, sadece onlar kaldığı sürece onlar kullanabiliyor." diye konuştu.

Otelin personeli ve yönetimi, uzun yıllara dayanan bu bağlılığı korumak için çiftin konforunu öncelikli tutuyor ve her gelişlerinde kapsamlı bir karşılama düzenliyor.

Almanya'da oturan 80 yaşındaki Brigitte ve 85 yaşındaki Wolfgang Krüger çifti, 1997'den bu yana her yıl tatil için Antalya'ya geliyor.

