Alman Kadın Tamara Erdoğan, Adıyaman'da Müslüman Oldu

Alman Kadın Adıyaman'da İhtida Töreniyle Müslüman Oldu

Adıyaman'da yaşayan Alman vatandaşı Tamara Erdoğan, gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Erdoğan, bu önemli kararı verdikten sonra Adıyaman İl Müftülüğünü ziyaret etti.

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