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Alman Kadın Tamara Erdoğan, Adıyaman'da Müslüman Oldu

Adıyaman'da yaşayan Alman Tamara Erdoğan, düzenlenen törenle Müslüman oldu ve ismini Esma olarak değiştirdi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:59
Alman Kadın Tamara Erdoğan, Adıyaman'da Müslüman Oldu

Alman Kadın Adıyaman'da İhtida Töreniyle Müslüman Oldu

Adıyaman'da yaşayan Alman vatandaşı Tamara Erdoğan, gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Erdoğan, bu önemli kararı verdikten sonra Adıyaman İl Müftülüğünü ziyaret etti.

İhtida Merasimi Detayları

Müftülük binasında düzenlenen ihtida merasiminde, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Tamara Erdoğan, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu öncülüğünde kelime-i şehadet

Bir gelenek olarak Erdoğan'a, Kur'an-ı Kerim ve bir seccade hediye edildi. Bu anlamlı süreç sonunda, Tamara Erdoğan ismini Esma olarak değiştireceğini açıkladı.

Adıyaman'da yaşayan Alman Tamara Erdoğan, düzenlenen ihtida töreniyle İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu...

Adıyaman'da yaşayan Alman Tamara Erdoğan, düzenlenen ihtida töreniyle İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu öncülüğünde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

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