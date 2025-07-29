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Alman Uzmanlardan Soykırım İddiası: İsrail'in Gazze'deki Eylemleri Ciddi Tehdit

Alman insan hakları örgütleri, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım işlediğini ifade etti. Uzmanlardan çarpıcı açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 21:56
Alman Uzmanlardan Soykırım İddiası: İsrail'in Gazze'deki Eylemleri Ciddi Tehdit

Alman İnsan Hakları Örgütlerinden Şok İddia

Almanya'da insan hakları örgütleri ve uzmanlar, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım yaptığı yönünde ciddi açıklamalarda bulundular. Berlin'deki Medico International Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısında, uzmanlar Gazze'deki insani durum ve Avrupa Birliği'nin (AB) rolü hakkında bilgi verdiler.

Medico International'dan Riad Othman Açıklamalarda Bulundu

Medico International Derneği Orta Doğu Sorumlusu Riad Othman, İsrail'in eylemlerinin hükümet açıklamalarından daha fazla dikkate alınması gerektiğini belirterek, yardım için vaat edilen güvenli güzergahların hâlâ belirsizliğini koruduğunu ifade etti. Othman, Dünya Gıda Programı'na ait bir konvoyun saldırıya uğradığını ve Gazze'de temel altyapı ve sağlık hizmetlerinin sistematik olarak tahrip edildiğini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Dr. Julia Duchrow'un Vurgusu

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Dr. Julia Duchrow, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne göre sivil halkı aç bırakmanın savaş suçu teşkil ettiğine dikkat çekti. Duchrow, İsrail'in açlığı savaş silahı olarak kullandığına dair çok sayıda kanıt bulunduğunu belirtti.

Gazze'deki Durum Srebrenitsa ile Paralellik Taşıyor

Regensburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ger Duijzings, Gazze'deki olayların Srebrenitsa soykırımı ile alarm verici paralellikler taşıdığını ifade etti. Duijzings, yüz binlerce insanın yerinden edilmesi ve sivil halkın aç bırakılmasının planlı bir şekilde yapıldığını kaydetti.

Alman Hükümetinin Sorumluluğu

Friedrich-Alexander Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christine Binzel, Alman hükümetinin bu dönemin en büyük suçlarından birinin sorumluluğunu paylaştığını belirterek, İsrail'i desteklemeye devam etmenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti.

İsrail'e Uygulanması Gereken Baskılar

Binzel, Almanya'nın ve uluslararası toplumun, İsrail hükümetine karşı net bir mesaj vermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda gerekli siyasi, ekonomik ve toplumsal baskıların acilen uygulanması gerektiğine vurgu yaptı. Gazze'de yaşananların göz önüne alındığında, derhal daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtti.

Almanya'da insan hakları örgütleri ve uzmanları, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı soykırım...

Almanya'da insan hakları örgütleri ve uzmanları, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı soykırım yaptığına dikkati çekti. Başkent Berlin'de Medico International Derneğinin Orta Doğu Sorumlusu Riad Othman (sağda), Uluslararası Af Örgütünün (AI) Almanya Genel Sekreteri Dr. Julia Duchrow (ortada), Regensburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ger Duijzings (solda) ve Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christine Binzel, Gazze’deki insani durum, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya’nın rolüne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Almanya'da insan hakları örgütleri ve uzmanları, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı soykırım...

Almanya'da insan hakları örgütleri ve uzmanları, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere karşı soykırım yaptığına dikkati çekti. Başkent Berlin'de Medico International Derneğinin Orta Doğu Sorumlusu Riad Othman (sağda), Uluslararası Af Örgütünün (AI) Almanya Genel Sekreteri Dr. Julia Duchrow (ortada), Regensburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ger Duijzings (solda) ve Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christine Binzel, Gazze’deki insani durum, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya’nın rolüne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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