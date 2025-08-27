DOLAR
Almanya, ABD'nin UCM Yetkililerine Yaptırımlarını Eleştirdi

Almanya, ABD'nin UCM'deki dört yetkiliye uyguladığı yaptırımları kınadı; Berlin, AB yetkilisi Kaja Kallas'ın tutumunu tam destekledi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:01
Berlin, Kaja Kallas'ın tutumunu tam destekliyor

Almanya, ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine almasını eleştirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, ABD'nin UCM'nin 4 yetkilisine karşı aldığı yaptırım kararına ilişkin tutumunun tam olarak desteklendiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "UCM, uluslararası ceza adaleti ve hesap verebilirliği savunuyor. Almanya da UCM'nin yanında yer alıyor. İki yargıç ve iki savcı yardımcısına yönelik yaptırımlara karşıyız."

ABD yönetimi, 20 Ağustos'ta, UCM üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını, "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir. Mahkeme, ABD ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdididir." ifadelerini kullanmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise yaptığı açıklamada, Washington'ın UCM'den iki savcı yardımcısı ve iki yargıca yaptırım uygulama kararını "derin üzüntüyle" karşıladıklarını belirterek "Bu karar, savcılık ofisinin işleyişini ve devam eden soruşturmaları etkileyebilir." uyarısında bulunmuştu.

