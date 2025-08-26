Almanya bağımsız Filistin devletini şimdilik tanımayacak

Almanya, Kanada veya Fransa gibi bazı ülkelerin aksine şu aşamada bağımsız Filistin devletini tanımayacağını duyurdu. Açıklama, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasındaki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Merz, bağımsız bir Filistin devletini tanımak için gereken koşulların şu anda karşılanmadığını belirterek, bu girişimi şimdilik desteklemeyeceklerini ifade etti. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre Almanya, Filistin devletinin tanınmasını İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözüme giden yolda atılacak son adımlardan biri olarak görüyor.

Bu gelişme, Kanada Başbakanı Carney'in temmuz sonunda ülkesinin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i bir devlet olarak tanıyacağını duyurmasının ardından geliyor. Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Filistin'i bir devlet olarak tanımayı planladığı belirtilmişti.

Nasır Hastanesi saldırısı: 20 ölü, çok sayıda medya mensubu hayatını kaybetti

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP dahil çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan Meryem Ebu Dekka, NBC News'ten Muaz Ebu Taha ile Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

Olayı açıklayan İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.