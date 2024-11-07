Almanya Başbakanı Scholz, 2025'te Güven Oyu İsteyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2025'te Güven Oyu İsteyecek

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, 15 Ocak 2025 tarihinde Federal Meclis'ten güven oyu talep edeceğini açıkladı. Scholz, bu kararı hükümet ortaklarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Maliye Bakanı Lindner'in Görevden Alınması İstendi

Scholz, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasını istediğini belirtti. Bu adımın ülkeye zarar vermemek için gerekli olduğunu vurguladı.

Güçlü Bir Hükümet İhtiyacı

Kendisi, Almanya'nın karar alma kapasitesine sahip bir hükümete ihtiyaç duyduğunu ifade etti. "15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güven oyu isteyeceğim. Parlamento üyeleri, erken seçimin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine karar verebilecekler," dedi.

Koalisyon Ortaklarıyla İşbirliği

Koalisyonun diğer ortağı Yeşillerden Robert Habeck ile Almanya'nın geleceğine dair siyasi rotanın acilen netleştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Başbakan, ülkeyi bu zorlu süreçten geçirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Siyasi Uzlaşmanın Önemi

Scholz, "ABD'de yaşanan siyasi bölünmelere dikkat çekerek, Almanya'nın bu duruma düşmemesi gerektiğini vurguladı. Siyasi işbirliğine ihtiyaç duyacağımız dönemin gelmekte olduğunu ifade etti. Uzlaşmanın Almanya'nın gücünü artıran temel unsurlardan biri olduğunu söyledi.

FDP'ye Teklif Sunuldu

Hür Demokrat Parti'ye (FDP) bütçedeki açığın kapatılması için kapsamlı bir teklif sundu. Bu teklif, Almanya'yı güçlendirmek, otomobil sektöründe istihdamı güvence altına almak ve Ukrayna'ya destek vermek gibi öncelikleri içeriyor. Ancak Lindner'in bu teklife karşı isteksiz olduğunu belirterek, "Ülkemizi bu tür tavırlara maruz bırakmamak istiyorum," dedi.

Ülkenin Zorlukları ve Sorumsuzluk Vurgusu

Almanya'nın karşı karşıya olduğu zorlukları dile getiren Scholz, uzlaşma teklifini reddedenlerin sorumsuzca davrandığına dikkat çekti. "Başbakan olarak buna göz yumamam. Ayrıca, çoğu zaman yasaları bloke eden partizan taktiklere başvurulduğunu gördüm," şeklinde konuştu.

Ekonomik Canlanma İçin İşbirliği Arefinde

Son olarak, ana muhalefet lideri Friedrich Merz ile ekonominin canlanması ve savunmanın güçlendirilmesi konularında işbirliği görüşmesi yapacağını ifade etti.