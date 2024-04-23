Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'te 23 Nisan kutlamalarına katıldı

Bir dizi ziyarette bulunmak için deprem bölgesi Gaziantep'e gelen Steinmeier, Alman hükümetinin desteği ile yapılan Gazikent İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu ziyaretten dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Vali Çeber, Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğu ele aldığı konuşmasında, Gaziantep ile Duisburg'un 2005 yılından beri kardeş şehir olduğunu, Alman Kalınma Vakfı’nın şu anda bulundukları okul gibi 23 okulun yapımında destek olduğunu ifade etti. Çeber, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Almanya’nın kurmuş olduğu sahra hastanesinde, 20 binden fazla depremzedenin sağlık hizmeti aldığını da belirtti. Destekleri için Almanya’ya teşekkür eden Çeber, ziyareti için Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’a da teşekkürlerini iletti.





Okuldaki çocuklara Almanya milli takım forması dağıtan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar arasında yapılacak olan maçın başlama vuruşunu yapan Almanya Cumhurbaşkanı, daha sonra da öğrencilerin yaptığı sergiyi gezdi.