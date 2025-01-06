Almanya'da 2024'te Aşırı Sağcı Suçlarda %17,34 Artış

Almanya'da Aşırı Sağcı Suçlar Artıyor

Almanya'da 2024'ün başından itibaren aşırı sağcı suçların sayısında önemli bir artış kaydedildi. Redaktionnetzwerk Deutschland (RND) tarafından yayımlanan habere göre, Sol Partinin soru önergesine dayanan veriler, yılın 30 Kasım tarihine kadar polis tarafından tespit edilen 33 bin 963 aşırı sağcı suç olduğunu ortaya koydu.

Artış Oranı %17,34

Federal Kriminal Dairesi (BKA), 2023 yılına ait toplam 28 bin 945 aşırı sağcı suç kaydetmişti. Bu da, 2024'te kaydedilen suçların yüzde 17,34 oranında bir artış gösterdiği anlamına geliyor.

Şiddet Ve Propaganda Suçları

Tespit edilen sınıflandırmalara göre, bu yıl kaydedilen 33 bin 963 suçtan 1136'sı şiddet içerikli suç olarak sınıflandırıldı. 21 bin 311 suç propaganda; 5 bin 97'si ise halkı kışkırtma suçları olarak kaydedildi. Kalan suçlar ise mala zarar verme gibi çeşitli eylemleri kapsıyor.

BKA Raporu Bekleniyor

Mayıs ayında açıklanması planlanan BKA raporunda, Aralık ayında işlenen suçların da dahil edilmesiyle rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.

Uzman Yorumları Endişe Veriyor

Martina Renner, Sol Parti Federal Meclis üyesi ve aşırı sağ uzmanı, RND'ye yaptığı açıklamada, "Aşırı sağ ve neonaziler tarafından işlenen rekor sayıdaki suçlar endişe verici olmalı" diyerek durumu eleştirdi. Renner, son yıllarda sürekli artış göstere aşırı sağcı suçlar için ciddi iç politika önlemlerinin yokluğuna dikkat çekti.