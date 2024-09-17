Almanya'da 2025 Seçimlerinde Friedrich Merz Başbakan Adayı

Friedrich Merz, 2025 Genel Seçimlerinde Başbakan Adayı

Almanya'da 2025 yılının sonbaharında gerçekleştirilecek genel seçimler için ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Genel Başkanı Friedrich Merz'i Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı olarak belirledi.

Ortak Basın Toplantısında Açıklama

Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder ile CDU Genel Başkanı Merz, seçim stratejilerini paylaştı. Söder, Merz'e açık desteğini ifade ederek mevcut hükümet koalisyonunu eleştirdi ve yeni bir iktidar hedeflediklerini belirtti.

Merz’in Vizyonu

Friedrich Merz, güvenilir işbirliği için Söder'e teşekkür ederken, “Birlik, demokratik merkezde kalan son halk partisidir.” ifadelerini kullandı. Merz, ayrıca, şöyle ekledi: “Ekonominin yeniden iyileşmesi için, Almanya'daki durumun iyileşmesi gerekiyor. 2025 seçim yılına, ülkemizin liderlik sorumluluğunu üstlenme kararlılığıyla, güçlü bir kabine ile gireceğiz ve ülkemizi yüceltecek bir politikayla yurttaşlarımızın gurur duyacağı bir Almanya inşa edeceğiz.”

Kuzey Ren Vestfalya’dan Destek

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, geçtiğimiz günlerde başbakan adaylığı yarışından çekildiğini ve Merz'i desteklediğini duyurdu.